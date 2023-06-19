В Перми из-за падения рождаемости сократят детсады

20 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Часть детсадов отдадут под начальные классы школ Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Перми планируют переделать помещения детсадов под классы начальной школы из-за падения рождаемости. Чиновники уверены, что в ближайшем детское население города будет сокращаться. «Часть невостребованных помещений в системе дошкольного образования планируется перепрофилировать под классы начальной школы, группы продленного дня, центры дополнительного образования», — сообщает ИА «Текст», ссылаясь на программу комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023—2034 годы. К 2035 году, считают в администрации, спрос на услуги дошкольного образования будет полностью удовлетворен. Согласно демографическому прогнозу, в Перми ближайшие 11 лет население будет сокращаться. К 2029 году в Перми будет проживать уже 1,013 млн человек. Сейчас в городе живут 1,027 млн человек. Планируется, что к 2035 году все школы города будут заполнены с условно допустимой наполняемостью (до 30% учеников будут учиться во вторую смену).

Власти Перми планируют переделать помещения детсадов под классы начальной школы из-за падения рождаемости. Чиновники уверены, что в ближайшем детское население города будет сокращаться. «Часть невостребованных помещений в системе дошкольного образования планируется перепрофилировать под классы начальной школы, группы продленного дня, центры дополнительного образования», — сообщает ИА «Текст», ссылаясь на программу комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023—2034 годы. К 2035 году, считают в администрации, спрос на услуги дошкольного образования будет полностью удовлетворен. Согласно демографическому прогнозу, в Перми ближайшие 11 лет население будет сокращаться. К 2029 году в Перми будет проживать уже 1,013 млн человек. Сейчас в городе живут 1,027 млн человек. Планируется, что к 2035 году все школы города будут заполнены с условно допустимой наполняемостью (до 30% учеников будут учиться во вторую смену).