20 июня 2023

Зенитный комплекс с челябинским двигателем засек и поразил объект противника. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Перед пуском ракеты радиолокационное оборудование помогло засечь объект на расстоянии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обнаружил и поразил цель на стороне противника. Видео работы установки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«С первого дня СВО расчеты „Тор—М1“ несут боевое дежурство на передовой. Техника обеспечивает надежное воздушное прикрытие наших войск», — отметили в военном ведомстве.

В результате работы установок сохранены жизни личного состава. Также обеспечена боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На распространенных ведомством кадрах работу ведет боевой расчет ЗРК Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Бойцы перечислили координаты и сообщили о запуске ракеты. Радиолокационное оборудование на борту комплекса обнаружило воздушный объект перед его уничтожением.

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обнаружил и поразил цель на стороне противника. Видео работы установки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «С первого дня СВО расчеты „Тор—М1“ несут боевое дежурство на передовой. Техника обеспечивает надежное воздушное прикрытие наших войск», — отметили в военном ведомстве. В результате работы установок сохранены жизни личного состава. Также обеспечена боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. На распространенных ведомством кадрах работу ведет боевой расчет ЗРК Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Бойцы перечислили координаты и сообщили о запуске ракеты. Радиолокационное оборудование на борту комплекса обнаружило воздушный объект перед его уничтожением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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