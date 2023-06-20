Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обнаружил и поразил цель на стороне противника. Видео работы установки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«С первого дня СВО расчеты „Тор—М1“ несут боевое дежурство на передовой. Техника обеспечивает надежное воздушное прикрытие наших войск», — отметили в военном ведомстве.
В результате работы установок сохранены жизни личного состава. Также обеспечена боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
На распространенных ведомством кадрах работу ведет боевой расчет ЗРК Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Бойцы перечислили координаты и сообщили о запуске ракеты. Радиолокационное оборудование на борту комплекса обнаружило воздушный объект перед его уничтожением.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.