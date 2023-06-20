Зенитный комплекс с челябинским двигателем засек и поразил объект противника. Видео

21 июня 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Перед пуском ракеты радиолокационное оборудование помогло засечь объект на расстоянии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обнаружил и поразил цель на стороне противника. Видео работы установки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «С первого дня СВО расчеты „Тор—М1“ несут боевое дежурство на передовой. Техника обеспечивает надежное воздушное прикрытие наших войск», — отметили в военном ведомстве. В результате работы установок сохранены жизни личного состава. Также обеспечена боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. На распространенных ведомством кадрах работу ведет боевой расчет ЗРК Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Бойцы перечислили координаты и сообщили о запуске ракеты. Радиолокационное оборудование на борту комплекса обнаружило воздушный объект перед его уничтожением.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска обнаружил и поразил цель на стороне противника. Видео работы установки опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «С первого дня СВО расчеты „Тор—М1“ несут боевое дежурство на передовой. Техника обеспечивает надежное воздушное прикрытие наших войск», — отметили в военном ведомстве. В результате работы установок сохранены жизни личного состава. Также обеспечена боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. На распространенных ведомством кадрах работу ведет боевой расчет ЗРК Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Бойцы перечислили координаты и сообщили о запуске ракеты. Радиолокационное оборудование на борту комплекса обнаружило воздушный объект перед его уничтожением.