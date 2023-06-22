В Челябинской области окрошка за год подорожала на 9,5%

Скорость, с которой дорожает окрошка, в регионе замедлилась Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области окрошка за год стала дороже на 9,5%. Как следует из анализа, проведенного URA.RU, больше всего подорожали зелень и колбаса.

В настоящий момент блюдо из четырех порций можно приготовить за 652,25 рубля. То есть каждая порция обойдется примерно в 163 рубля 6 копеек. В 2022 году стоимость порции была в среднем 148,92 рубля, хотя ингредиенты для приготовления холодного супа можно было найти и на треть дешевле.

При сравнении с прошлогодними показателями, часть продуктов даже подешевела. Например, огурцы в июне 2023 года стоят дешевле приблизительно на 8%, что аналитики Банка России в регионе связали с расширением производства у аграриев. Также стали меньше стоить яйца (за четыре штуки ранее надо было отдать 37,6 рубля, теперь — 30,4 рубля). Стоимость соли осталась неизменной. Подорожала зелень: за укроп, зеленый лук и петрушку в среднем придется заплатить вполовину больше. На втором месте по удорожанию оказалась вареная колбаса. На нее следует предусмотреть теперь на 25% больше средств, чем раньше. Чуть дороже стоят квас и картофель.

Стоимость продуктов подсчитана на основе товарных позиций, представленных в популярных продуктовых агрегаторах «Едадил», «Самокат» и «Яндекс.Еда». За основу расчета брались не самые дорогие и не самые дешевые продукты массового сегмента.