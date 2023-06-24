24 июня 2023
23 июня 2023

В Пермском крае автомобиль сбил 80-летнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нарушение, велосипед, жезл дпс, сотрудник дпс
После ДТП велосипедист был доставлен в больницу Фото:

Пожилого велосипедиста доставили в больницу после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошел в Кунгуре (Пермский край) вечером 24 июня, пояснили в пресс-службе полиции региона.

«В районе перекрестка улицы Свердлова и Уральской в Кунгур водитель ИЖ „Ода“ допустил наезд на велосипедиста 1943 года рождения. ДТП произошло примерно в 22:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

С полиции уточнили, что водитель не был пьян. Пострадавшего доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на автодороге у пермского аэропорта сбили велосипедиста 1985 года рождения. Пострадавшего тогда также доставили в медучреждение.

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Пожилого велосипедиста доставили в больницу после того, как его сбил автомобиль. Инцидент произошел в Кунгуре (Пермский край) вечером 24 июня, пояснили в пресс-службе полиции региона. «В районе перекрестка улицы Свердлова и Уральской в Кунгур водитель ИЖ „Ода“ допустил наезд на велосипедиста 1943 года рождения. ДТП произошло примерно в 22:30», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. С полиции уточнили, что водитель не был пьян. Пострадавшего доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. Ранее сообщалось, что на автодороге у пермского аэропорта сбили велосипедиста 1985 года рождения. Пострадавшего тогда также доставили в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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