На лечебном челябинском озере продают землю под базу отдыха

На озере Горькое туристы могут использовать лечебные грязи (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Рядом с лечебным озером Горькое (Увельский район Челябинской области) выставлены на продажу 80 соток земли за 1,6 миллиона рублей для обустройства базы отдыха, кафе или родового поместья. Информация появилась на сайте объявлений.

«Продам земельный участок под придорожное кафе, магазин, шиномонтаж, гостевой комплекс, базу отдыха, родовое поместье, 80 соток. Рядом с лечебным озером „Горькое“, в квартале „Курортный“ села Хомутинино, до пляжа 500 метров, летом очень много отдыхающих», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточняет, что разрешенное землепользование участка — ИЖС. К территории идет асфальтовая дорога, которая прилегает к трассе между санаториями. На участе есть вода и подведено электричество 380 вольт.

«Возможно разделение участка или приглашаю компаньона для совместного развития. Обмен на недвижимость, авто, стройматериалы», — указано в объявлении.

Ранее стало известно, что в Миассе продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда,