25 июня 2023
24 июня 2023

На лечебном челябинском озере продают землю под базу отдыха

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Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , пляж, лечебная грязь
На озере Горькое туристы могут использовать лечебные грязи (фото из архива) Фото:

Рядом с лечебным озером Горькое (Увельский район Челябинской области) выставлены на продажу 80 соток земли за 1,6 миллиона рублей для обустройства базы отдыха, кафе или родового поместья. Информация появилась на сайте объявлений.

«Продам земельный участок под придорожное кафе, магазин, шиномонтаж, гостевой комплекс, базу отдыха, родовое поместье, 80 соток. Рядом с лечебным озером „Горькое“, в квартале „Курортный“ села Хомутинино, до пляжа 500 метров, летом очень много отдыхающих», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточняет, что разрешенное землепользование участка — ИЖС. К территории идет асфальтовая дорога, которая прилегает к трассе между санаториями. На участе есть вода и подведено электричество 380 вольт.

«Возможно разделение участка или приглашаю компаньона для совместного развития. Обмен на недвижимость, авто, стройматериалы», — указано в объявлении.

Ранее стало известно, что в Миассе продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда,

Озеро Горькое известно своими лечебными грязями
Озеро Горькое известно своими лечебными грязями

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Рядом с лечебным озером Горькое (Увельский район Челябинской области) выставлены на продажу 80 соток земли за 1,6 миллиона рублей для обустройства базы отдыха, кафе или родового поместья. Информация появилась на сайте объявлений. «Продам земельный участок под придорожное кафе, магазин, шиномонтаж, гостевой комплекс, базу отдыха, родовое поместье, 80 соток. Рядом с лечебным озером „Горькое“, в квартале „Курортный“ села Хомутинино, до пляжа 500 метров, летом очень много отдыхающих», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления уточняет, что разрешенное землепользование участка — ИЖС. К территории идет асфальтовая дорога, которая прилегает к трассе между санаториями. На участе есть вода и подведено электричество 380 вольт. «Возможно разделение участка или приглашаю компаньона для совместного развития. Обмен на недвижимость, авто, стройматериалы», — указано в объявлении. Ранее стало известно, что в Миассе продается территория площадью 0,5 га для строительства базы отдыха за 10 миллионов рублей. Участок имеет выход к воде Поликарповского пруда,
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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