Бюджет Свердловской области на 2023 год вышел в плюс благодаря бизнесменам

27 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

В областной бюджет ждут в 2023 году дополнительные поступления в размере 28 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты планируют внести поправки в закон о бюджете Свердловской области на 2023 год, который приняли в конце 2022 года с дефицитом 19 млрд рублей. По новым прогнозам, в бюджет придут дополнительные поступления в размере 28 млрд рублей, из них большая часть — налог на прибыль, следует из текста поправок в бюджет, разосланного депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2023 год на 28 172 881,2 тысячи рублей. При этом налог на прибыль дает 23 млрд дополнительных доходов, еще 3,5 млрд дополнительно поступает от федерального бюджета», — говорится в документе. Проект закона о бюджете Свердловской области на 2023 год приняли в декабре 2022 года с дефицитом 19,6 млрд рублей. Прогноз доходов составлял 354 млрд рублей, планируемые расходы — 374 млрд рублей.

Депутаты планируют внести поправки в закон о бюджете Свердловской области на 2023 год, который приняли в конце 2022 года с дефицитом 19 млрд рублей. По новым прогнозам, в бюджет придут дополнительные поступления в размере 28 млрд рублей, из них большая часть — налог на прибыль, следует из текста поправок в бюджет, разосланного депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Предлагается увеличить прогноз по доходам областного бюджета на 2023 год на 28 172 881,2 тысячи рублей. При этом налог на прибыль дает 23 млрд дополнительных доходов, еще 3,5 млрд дополнительно поступает от федерального бюджета», — говорится в документе. Проект закона о бюджете Свердловской области на 2023 год приняли в декабре 2022 года с дефицитом 19,6 млрд рублей. Прогноз доходов составлял 354 млрд рублей, планируемые расходы — 374 млрд рублей.