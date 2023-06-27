В Дании рассказали, сколько пилотов ВСУ они смогут обучать одновременно

В Минобороны Дании рассказали, что будут обучать до шести летчиков ВСУ одновременно
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Обучение также будут проходить около 40 солдат для техобслуживания самолетов, заявили в Минобороны Дании Фото:
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Дания сможет обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания. Об этом рассказали датском Минобороны.

«Мы рассчитываем, что сможем одновременно обучать до шести украинских пилотов», — передает слова Минобороны Дании Reuters. Там добавили, что помимо летчиков также обучение будут проходить 40 солдат для технического обслуживания. В Минобороны Дании отметили, что невозможно точно определить, сколько времени потребуется на обучение, так как это зависит от опыта бойца и уровня владения языком.

Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что обучение пилотов ВСУ запланировано на август. Некоторые западные страны заявили о намерении обучать украинских пилотов с целью передачи F-16 Киеву. В числе таких стран была Великобритания.

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Дания сможет обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания. Об этом рассказали датском Минобороны. «Мы рассчитываем, что сможем одновременно обучать до шести украинских пилотов», — передает слова Минобороны Дании Reuters. Там добавили, что помимо летчиков также обучение будут проходить 40 солдат для технического обслуживания. В Минобороны Дании отметили, что невозможно точно определить, сколько времени потребуется на обучение, так как это зависит от опыта бойца и уровня владения языком. Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что обучение пилотов ВСУ запланировано на август. Некоторые западные страны заявили о намерении обучать украинских пилотов с целью передачи F-16 Киеву. В числе таких стран была Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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