В Дании рассказали, сколько пилотов ВСУ они смогут обучать одновременно

В Минобороны Дании рассказали, что будут обучать до шести летчиков ВСУ одновременно

27 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Обучение также будут проходить около 40 солдат для техобслуживания самолетов, заявили в Минобороны Дании Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дания сможет обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания. Об этом рассказали датском Минобороны. «Мы рассчитываем, что сможем одновременно обучать до шести украинских пилотов», — передает слова Минобороны Дании Reuters. Там добавили, что помимо летчиков также обучение будут проходить 40 солдат для технического обслуживания. В Минобороны Дании отметили, что невозможно точно определить, сколько времени потребуется на обучение, так как это зависит от опыта бойца и уровня владения языком. Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что обучение пилотов ВСУ запланировано на август. Некоторые западные страны заявили о намерении обучать украинских пилотов с целью передачи F-16 Киеву. В числе таких стран была Великобритания.

Дания сможет обучать до шести украинских пилотов и до 40 солдат для технического обслуживания. Об этом рассказали датском Минобороны. «Мы рассчитываем, что сможем одновременно обучать до шести украинских пилотов», — передает слова Минобороны Дании Reuters. Там добавили, что помимо летчиков также обучение будут проходить 40 солдат для технического обслуживания. В Минобороны Дании отметили, что невозможно точно определить, сколько времени потребуется на обучение, так как это зависит от опыта бойца и уровня владения языком. Ранее и. о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что обучение пилотов ВСУ запланировано на август. Некоторые западные страны заявили о намерении обучать украинских пилотов с целью передачи F-16 Киеву. В числе таких стран была Великобритания.