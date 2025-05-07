Похороны украинских военнослужащих стали источником незаконного дохода для некоторых чиновников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
«Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих», — пишет издание, ссылаясь на официальных лиц. После этого стоимость услуг, таких как изготовление гробов и надгробий, существенно завышается. Полученную разницу представители похоронных компаний делят с коррумпированными чиновниками.
Источники WSJ среди украинских чиновников подтверждают, что подобные коррупционные схемы распространены по всей стране. Это касается как крупных городов, так и небольших населенных пунктов. В результате, семьи погибших военных зачастую вынуждены сталкиваться с необоснованно высокими расходами на похороны.
Ранее советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц акцентировал внимание на важности усиленного контроля над предоставлением финансовой поддержки Украине. В интервью радиостанции Fox News он охарактеризовал Украину как одну из наиболее коррумпированных стран мира.
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