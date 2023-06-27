27 июня 2023

Пермский завод на свой день рождения подарит рабочим отдых в термах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники предприятия смогут отдохнуть в термальном комплексе в Удмуртии Фото:

Пермское предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») в честь своего дня рождения решило сделать сюрприз сотрудникам. Рабочим бесплатно выдадут подарочные карты на посещение центра здоровья и отдыха «Воткинские термы» в Удмуртии.

«В отличный «деньрожденный» для завода месяц, спешим поделиться отличной новостью. Профсоюзная организация АО «ОМЗ» приняла решение о выдаче подарочных карт в «Воткинские термы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Для получения подарка сотруднику необходимо состоять в первичной профсоюзной организации. Подарочные карты на предприятии выдаются ежедневно, с восьми утра до полудня в кабинете № 444.

АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе имеется действующий цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов. В 2022 году предприятие выбралось из убытков, зафиксировав чистую прибыль более 40 млн рублей.

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Пермское предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») в честь своего дня рождения решило сделать сюрприз сотрудникам. Рабочим бесплатно выдадут подарочные карты на посещение центра здоровья и отдыха «Воткинские термы» в Удмуртии. «В отличный «деньрожденный» для завода месяц, спешим поделиться отличной новостью. Профсоюзная организация АО «ОМЗ» приняла решение о выдаче подарочных карт в «Воткинские термы», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Для получения подарка сотруднику необходимо состоять в первичной профсоюзной организации. Подарочные карты на предприятии выдаются ежедневно, с восьми утра до полудня в кабинете № 444. АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе имеется действующий цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов. В 2022 году предприятие выбралось из убытков, зафиксировав чистую прибыль более 40 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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