В регионе особенно важно развитие технологического образования, заявил Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы участников форума «Утро», который проходит 28 июня в Миассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«Текслер ответил на вопросы участников. Его спрашивали про развитие технологического образования в регионе и программу „Профессионалитет“. Ребята и губернатор обсудили идеи и проекты молодежи, которые родились на форуме, и новое „Движение первых“», — уточнили в пресс-службе.

Текслер сделал акцент на важности развития технологического образования. Заявил, что дал поручение об увеличении количества учебных лабораторий технического направления.

«Челябинская область является лидером по количеству команд в технической олимпиаде в масштабах всей страны. Важно развивать технологическое образование. Дал поручение, удвоить количество „Кванториумов“, „ИТ-кубов“. В рамках СВО мы многое делаем как базовый регион, где выполняется гособоронзаказ. Все это начинается со школьной скамьи, и мы будем дальше этим заниматься, это безусловный приоритет», — сообщил Текслер.

В закрытии форума 28 июня принимает участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он выразил благодарность губернатору Текслеру и его команде за организацию форума на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе.

Губернатор Текслер 28 июня работает на молодежном форуме «Утро» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области