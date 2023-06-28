С начала эксплуатации казармы прошло более 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В военном городке Трехгорный (Челябинская область) впервые за 40 лет отремонтировали здание казармы. В помещении уже заменили батареи на биметаллические радиаторы, старое напольное покрытие на новый линолеум, отмечают в Центральном жилищно-коммунальном управлении Минобороны России.

«С начала эксплуатации казармы прошло более 40 лет. Система отопления требовала ремонта и модернизации. Старые радиаторы уже не пропускали теплоноситель, были забиты отложениями», — уточнили в ведомстве.

В июне сотрудники Жилищно-коммунальной службы № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО в казарме воинской части заменили старые батареи на новые биметаллические. Такие радиаторы имеют высокую теплоотдачу и надежны.

В некоторых помещениях казармы заменили напольное покрытие на линолеум, который имеет высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Сейчас проводятся работы по замене старого шифра на крыше на металлопрофиль. Когда ремонт окончательно закончится, в казармах для военнослужащих будут созданы максимально комфортные условия для жизни и отдыха.

Ранее сообщалось, что в войсковую части №3442 в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный набирают военнослужащих по контракту. Как указано в объявлении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при заключении контракта военные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

В казармах появились современные биметаллические батареи Фото предоставлено «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО