28 июня 2023

В челябинском военном городке впервые за 40 лет отремонтировали казарму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, казарма, кровать, койка
С начала эксплуатации казармы прошло более 40 лет Фото:

В военном городке Трехгорный (Челябинская область) впервые за 40 лет отремонтировали здание казармы. В помещении уже заменили батареи на биметаллические радиаторы, старое напольное покрытие на новый линолеум, отмечают в Центральном жилищно-коммунальном управлении Минобороны России.

«С начала эксплуатации казармы прошло более 40 лет. Система отопления требовала ремонта и модернизации. Старые радиаторы уже не пропускали теплоноситель, были забиты отложениями», — уточнили в ведомстве.

В июне сотрудники Жилищно-коммунальной службы № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО в казарме воинской части заменили старые батареи на новые биметаллические. Такие радиаторы имеют высокую теплоотдачу и надежны.

В некоторых помещениях казармы заменили напольное покрытие на линолеум, который имеет высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Сейчас проводятся работы по замене старого шифра на крыше на металлопрофиль. Когда ремонт окончательно закончится, в казармах для военнослужащих будут созданы максимально комфортные условия для жизни и отдыха.

Ранее сообщалось, что в войсковую части №3442 в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный набирают военнослужащих по контракту. Как указано в объявлении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при заключении контракта военные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

В казармах появились современные биметаллические батареи
В казармах появились современные биметаллические батареи

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В военном городке Трехгорный (Челябинская область) впервые за 40 лет отремонтировали здание казармы. В помещении уже заменили батареи на биметаллические радиаторы, старое напольное покрытие на новый линолеум, отмечают в Центральном жилищно-коммунальном управлении Минобороны России. «С начала эксплуатации казармы прошло более 40 лет. Система отопления требовала ремонта и модернизации. Старые радиаторы уже не пропускали теплоноситель, были забиты отложениями», — уточнили в ведомстве. В июне сотрудники Жилищно-коммунальной службы № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО в казарме воинской части заменили старые батареи на новые биметаллические. Такие радиаторы имеют высокую теплоотдачу и надежны. В некоторых помещениях казармы заменили напольное покрытие на линолеум, который имеет высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Сейчас проводятся работы по замене старого шифра на крыше на металлопрофиль. Когда ремонт окончательно закончится, в казармах для военнослужащих будут созданы максимально комфортные условия для жизни и отдыха. Ранее сообщалось, что в войсковую части №3442 в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный набирают военнослужащих по контракту. Как указано в объявлении на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при заключении контракта военные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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