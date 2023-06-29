В Челябинске уничтожили осиное гнездо в детском саду

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Гнездо уничтожили сотрудники городской службы спасения Фото:

В Челябинске на игровой площадке детского сада №234 спасатели уничтожили осиное гнездо. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска (УБЖ).

«Воспитатели детского сада №234 сообщили в экстренную службу о том, что на игровой площадке поселились осы. Агрессивные насекомые угрожали безопасности детей. Спасатели обнаружили гнездо и уничтожили его», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники городской службы спасения распылили в гнездо специальным аэрозолем. Место бывшего жилища насекомых обработали уксусной кислотой, чтобы они не вернулись.

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В Челябинске на игровой площадке детского сада №234 спасатели уничтожили осиное гнездо. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска (УБЖ). «Воспитатели детского сада №234 сообщили в экстренную службу о том, что на игровой площадке поселились осы. Агрессивные насекомые угрожали безопасности детей. Спасатели обнаружили гнездо и уничтожили его», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники городской службы спасения распылили в гнездо специальным аэрозолем. Место бывшего жилища насекомых обработали уксусной кислотой, чтобы они не вернулись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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