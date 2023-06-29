В Челябинске уничтожили осиное гнездо в детском саду

Гнездо уничтожили сотрудники городской службы спасения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на игровой площадке детского сада №234 спасатели уничтожили осиное гнездо. Об этом URA.RU сообщили 29 июня в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска (УБЖ).

«Воспитатели детского сада №234 сообщили в экстренную службу о том, что на игровой площадке поселились осы. Агрессивные насекомые угрожали безопасности детей. Спасатели обнаружили гнездо и уничтожили его», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники городской службы спасения распылили в гнездо специальным аэрозолем. Место бывшего жилища насекомых обработали уксусной кислотой, чтобы они не вернулись.