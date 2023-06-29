В Челябинской области дикие животные покусали 30 человек

30 июня 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

В регионе активизировались укусы дикими животными, по данным Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области дикие животные покусали 24 взрослых и шестерых детей до 17 лет. Об этом 30 июня сообщила замначальника отдела по санитарной охране территории управления Роспотребнадзора региона Людмила Киселева на пресс-конференции по бешенству, которую провел Центр управления регионом. «Активизировались укусы дикими животными. С начала года зарегистрировано 30 пострадавших, из них шестеро — дети до 17 лет. Кроме того, с начала года зафиксировано 15 очагов с подтвержденным диагнозом бешенства среди животных. Карантинные меры применялись на территориях Челябинска и Южноуральска, Сосновского, Еткульского, Увельского, Еманжелинского районов», — сообщила Киселева. Она также отметила, что из 15 очагов в 12 с лабораторно-подтвержденным диагнозом «бешенство» было выявлено 30 контактных жителей, из которых 13 — дети. Всем оказана своевременная медпомощь, проведена иммунизация. По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, сохраняется неблагоприятная ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество случаев укусов возросло на 1,05 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В Челябинской области дикие животные покусали 24 взрослых и шестерых детей до 17 лет. Об этом 30 июня сообщила замначальника отдела по санитарной охране территории управления Роспотребнадзора региона Людмила Киселева на пресс-конференции по бешенству, которую провел Центр управления регионом. «Активизировались укусы дикими животными. С начала года зарегистрировано 30 пострадавших, из них шестеро — дети до 17 лет. Кроме того, с начала года зафиксировано 15 очагов с подтвержденным диагнозом бешенства среди животных. Карантинные меры применялись на территориях Челябинска и Южноуральска, Сосновского, Еткульского, Увельского, Еманжелинского районов», — сообщила Киселева. Она также отметила, что из 15 очагов в 12 с лабораторно-подтвержденным диагнозом «бешенство» было выявлено 30 контактных жителей, из которых 13 — дети. Всем оказана своевременная медпомощь, проведена иммунизация. По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, сохраняется неблагоприятная ситуация по бешенству среди животных. За последние пять месяцев количество случаев укусов возросло на 1,05 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.