05 июля 2023

В Челябинске банк продает свое здание за 54 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк продает свое здание на «Авито» Фото:

В Металлургическом районе Челябинска АКБ «Челиндбанк» продает собственное трехэтажное здание за 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продаем отдельно стоящее трехэтажное здание в Металлургическом районе Челябинска. Использовалось как здание банка», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Владелец отмечает отличное техническое состояние объекта и его удачное расположение относительно государственных органов района, а также центральные коммуникации. Это позволяет использовать строение в качестве как банка, так и медцентра, отеля, ресторана либо кафе, а также развлекательного заведения. В стоимость входит само нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров и земельный участок общей площадью 3321 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Объект находится на шоссе Металлургов, 1А, и может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин.

Трехэтажное здание продает собственник
Трехэтажное здание продает собственник

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В Металлургическом районе Челябинска АКБ «Челиндбанк» продает собственное трехэтажное здание за 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продаем отдельно стоящее трехэтажное здание в Металлургическом районе Челябинска. Использовалось как здание банка», — указано в объявлении на сайте «Авито». Владелец отмечает отличное техническое состояние объекта и его удачное расположение относительно государственных органов района, а также центральные коммуникации. Это позволяет использовать строение в качестве как банка, так и медцентра, отеля, ресторана либо кафе, а также развлекательного заведения. В стоимость входит само нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров и земельный участок общей площадью 3321 квадратных метров. Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Объект находится на шоссе Металлургов, 1А, и может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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