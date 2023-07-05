В Челябинске банк продает свое здание за 54 млн

06 июля 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Банк продает свое здание на «Авито» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом районе Челябинска АКБ «Челиндбанк» продает собственное трехэтажное здание за 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продаем отдельно стоящее трехэтажное здание в Металлургическом районе Челябинска. Использовалось как здание банка», — указано в объявлении на сайте «Авито». Владелец отмечает отличное техническое состояние объекта и его удачное расположение относительно государственных органов района, а также центральные коммуникации. Это позволяет использовать строение в качестве как банка, так и медцентра, отеля, ресторана либо кафе, а также развлекательного заведения. В стоимость входит само нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров и земельный участок общей площадью 3321 квадратных метров. Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Объект находится на шоссе Металлургов, 1А, и может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин. Трехэтажное здание продает собственник Скрин сайта «Авито»

В Металлургическом районе Челябинска АКБ «Челиндбанк» продает собственное трехэтажное здание за 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продаем отдельно стоящее трехэтажное здание в Металлургическом районе Челябинска. Использовалось как здание банка», — указано в объявлении на сайте «Авито». Владелец отмечает отличное техническое состояние объекта и его удачное расположение относительно государственных органов района, а также центральные коммуникации. Это позволяет использовать строение в качестве как банка, так и медцентра, отеля, ресторана либо кафе, а также развлекательного заведения. В стоимость входит само нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров и земельный участок общей площадью 3321 квадратных метров. Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Объект находится на шоссе Металлургов, 1А, и может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин.