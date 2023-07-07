07 июля 2023

ФК «Урал» проведет международный матч в Екатеринбурге

ФК «Урал» и узбекистанский клуб «Нефтчи» сыграют 13 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК "Урал" - ФК "Амкар". Екатеринбург, фк урал, футболисты
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В рамках предсезонной подготовки футболисты «Урала» сыграют товарищеский матч с командой «Нефтчи» из Узбекистана. Об этом сообщили на официальном портале команды.

«Международный товарищеский матч «Урал» (Россия, Екатеринбург) — Нефтчи» (Узбекистан, Фергана) состоится 13 июля. Предыдущая встреча между командами закончилась вничью 0:0», — рассказали в клубе.

Болельщики смогут посетить матч без карты болельщика. Для обладателей абонемента на сезон-2023/24 вход будет бесплатным.

Ранее URA.RU сообщало о товарищеском матче «Урала», на который не пускали президента клуба Григория Иванова. Полицейский без объяснения причин не давал Иванову пройти на стадион.

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В рамках предсезонной подготовки футболисты «Урала» сыграют товарищеский матч с командой «Нефтчи» из Узбекистана. Об этом сообщили на официальном портале команды. «Международный товарищеский матч «Урал» (Россия, Екатеринбург) — Нефтчи» (Узбекистан, Фергана) состоится 13 июля. Предыдущая встреча между командами закончилась вничью 0:0», — рассказали в клубе. Болельщики смогут посетить матч без карты болельщика. Для обладателей абонемента на сезон-2023/24 вход будет бесплатным. Ранее URA.RU сообщало о товарищеском матче «Урала», на который не пускали президента клуба Григория Иванова. Полицейский без объяснения причин не давал Иванову пройти на стадион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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