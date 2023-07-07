ФК «Урал» проведет международный матч в Екатеринбурге

В рамках предсезонной подготовки футболисты «Урала» сыграют товарищеский матч с командой «Нефтчи» из Узбекистана. Об этом сообщили на официальном портале команды.
«Международный товарищеский матч «Урал» (Россия, Екатеринбург) — Нефтчи» (Узбекистан, Фергана) состоится 13 июля. Предыдущая встреча между командами закончилась вничью 0:0», — рассказали в клубе.
Болельщики смогут посетить матч без карты болельщика. Для обладателей абонемента на сезон-2023/24 вход будет бесплатным.
Ранее URA.RU сообщало о товарищеском матче «Урала», на который не пускали президента клуба Григория Иванова. Полицейский без объяснения причин не давал Иванову пройти на стадион.
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