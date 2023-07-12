Полковник Бенуа: инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ после обучения в странах НАТО

Украинские солдаты обучаются на секретном полигоне в Польше, отметил полковник Бенуа Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Французские инструкторы не переживают по поводу смерти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых они обучают. Об этом заявил полковник Бенуа, который работает в польском Генштабе.

«Будущее солдат Украины после обучения — не наша проблема», — отметил Бенуа, его слова приводит французская газета Le Monde . Перед началом украинского контрнаступления многие солдаты ВСУ прошли обучение в странах НАТО. Однако часть из них, попав на поле боя, погибла.

Журналист Элиз Венсан, который подготовил материал, отметил, что в Польше нет танков и артиллерии, которые будут использовать солдаты Украины на поле боя. Чтобы обучение было продуктивным, украинских солдат из Польши перебрасывают во Францию, а затем обратно. Дело в том, что в Польше находится секретный полигон, где обучаются военные ВСУ.

Украина начала контрнаступление в начале июне. Однако она не смогла достичь существенных успехов. По информации Минобороны России, ВСУ с 4 июня потеряли 26 тысяч военных. Лидер фракции фанцузской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что такая ситуация будет продолжаться, пока Украина не вступит в НАТО, передает RT.