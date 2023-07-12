Французские инструкторы не переживают по поводу смерти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых они обучают. Об этом заявил полковник Бенуа, который работает в польском Генштабе.
«Будущее солдат Украины после обучения — не наша проблема», — отметил Бенуа, его слова приводит французская газета Le Monde. Перед началом украинского контрнаступления многие солдаты ВСУ прошли обучение в странах НАТО. Однако часть из них, попав на поле боя, погибла.
Журналист Элиз Венсан, который подготовил материал, отметил, что в Польше нет танков и артиллерии, которые будут использовать солдаты Украины на поле боя. Чтобы обучение было продуктивным, украинских солдат из Польши перебрасывают во Францию, а затем обратно. Дело в том, что в Польше находится секретный полигон, где обучаются военные ВСУ.
Украина начала контрнаступление в начале июне. Однако она не смогла достичь существенных успехов. По информации Минобороны России, ВСУ с 4 июня потеряли 26 тысяч военных. Лидер фракции фанцузской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что такая ситуация будет продолжаться, пока Украина не вступит в НАТО, передает RT.
Французские инструкторы не переживают по поводу смерти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых они обучают. Об этом заявил полковник Бенуа, который работает в польском Генштабе. «Будущее солдат Украины после обучения — не наша проблема», — отметил Бенуа, его слова приводит французская газета Le Monde. Перед началом украинского контрнаступления многие солдаты ВСУ прошли обучение в странах НАТО. Однако часть из них, попав на поле боя, погибла. Журналист Элиз Венсан, который подготовил материал, отметил, что в Польше нет танков и артиллерии, которые будут использовать солдаты Украины на поле боя. Чтобы обучение было продуктивным, украинских солдат из Польши перебрасывают во Францию, а затем обратно. Дело в том, что в Польше находится секретный полигон, где обучаются военные ВСУ. Украина начала контрнаступление в начале июне. Однако она не смогла достичь существенных успехов. По информации Минобороны России, ВСУ с 4 июня потеряли 26 тысяч военных. Лидер фракции фанцузской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что такая ситуация будет продолжаться, пока Украина не вступит в НАТО, передает RT.