Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по спросу на металлургов

15 июля 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Зарплаты в сфере металлургии колеблются от 50 до 103 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с начала 2023 года появилось более 11 тысяч вакансий в сфере металлургии. Это лучший показатель среди всех регионов России, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «За январь—июнь 2023 года в России было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии, из них по 11 тысяч — в Свердловской области и в Москве, это первое место среди всех регионов. За год спрос на персонал для металлургических предприятий вырос на 23% по России в целом и на 46% по Свердловской области», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы. По данным аналитиков, зарплаты в сфере металлургии в Свердловской области колеблются от 50 до 103 тысяч рублей. Самые популярные вакансии в отрасли — токарь, фрезеровщик, сантехник, шлифовщик и слесарь. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске (Челябинская область) 1 июля отметили День металлурга. В честь праздника открыли вторую очередь парка «Притяжение». На празднике присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

В Свердловской области с начала 2023 года появилось более 11 тысяч вакансий в сфере металлургии. Это лучший показатель среди всех регионов России, сообщили URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «За январь—июнь 2023 года в России было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии, из них по 11 тысяч — в Свердловской области и в Москве, это первое место среди всех регионов. За год спрос на персонал для металлургических предприятий вырос на 23% по России в целом и на 46% по Свердловской области», — сообщили в пресс-службе поискового сервиса работы. По данным аналитиков, зарплаты в сфере металлургии в Свердловской области колеблются от 50 до 103 тысяч рублей. Самые популярные вакансии в отрасли — токарь, фрезеровщик, сантехник, шлифовщик и слесарь. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске (Челябинская область) 1 июля отметили День металлурга. В честь праздника открыли вторую очередь парка «Притяжение». На празднике присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.