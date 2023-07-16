Baza: актрису Васильеву перевели из реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Состояние актрисы Татьяны Васильевой улучшилось, пишет Baza Фото:

Актриса Татьяна Васильева переведена из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Состояние артистки улучшилось, сообщает Baza.

«Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что состояние артистки улучшилось и врачи оценивает его как средней тяжести. Диагностировано нарушение сосудистого кровообращения.

В ночь на 14 июля Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией средней тяжести. У актрисы проявилось головокружение и неустойчивость при ходьбе.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Татьяна Васильева переведена из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Состояние артистки улучшилось, сообщает Baza. «Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что состояние артистки улучшилось и врачи оценивает его как средней тяжести. Диагностировано нарушение сосудистого кровообращения. В ночь на 14 июля Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией средней тяжести. У актрисы проявилось головокружение и неустойчивость при ходьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...