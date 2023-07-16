Baza: актрису Васильеву перевели из реанимации

Состояние актрисы Татьяны Васильевой улучшилось, пишет Baza
Актриса Татьяна Васильева переведена из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Состояние артистки улучшилось, сообщает Baza.
«Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что состояние артистки улучшилось и врачи оценивает его как средней тяжести. Диагностировано нарушение сосудистого кровообращения.
В ночь на 14 июля Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией средней тяжести. У актрисы проявилось головокружение и неустойчивость при ходьбе.
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