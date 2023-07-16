Baza: актрису Васильеву перевели из реанимации

16 июля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Состояние актрисы Татьяны Васильевой улучшилось, пишет Baza Фото: Анна Майорова © URA.RU Актриса Татьяна Васильева переведена из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Состояние артистки улучшилось, сообщает Baza. «Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что состояние артистки улучшилось и врачи оценивает его как средней тяжести. Диагностировано нарушение сосудистого кровообращения. В ночь на 14 июля Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией средней тяжести. У актрисы проявилось головокружение и неустойчивость при ходьбе.

Актриса Татьяна Васильева переведена из реанимации в отделение сосудистой невралгии. Состояние артистки улучшилось, сообщает Baza. «Васильеву перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что состояние артистки улучшилось и врачи оценивает его как средней тяжести. Диагностировано нарушение сосудистого кровообращения. В ночь на 14 июля Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией средней тяжести. У актрисы проявилось головокружение и неустойчивость при ходьбе.