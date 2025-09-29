Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты

Президент Финляндии Александр Стубб не отдаст приказ сбивать российские дроны в случае их якобы нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщил сам финляндский лидер. По его словам, у Финляндии есть четкая процедура реагирования на подобные инциденты.
«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. URA.RU) решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол», — подчеркнул президент Финляндии в эфире телеканала CNN.
Ранее глава Финляндии Александр Стубб заявил, что государства, входящие в НАТО и Евросоюз, не ведут военных действий против России. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова главы МИД РФ Сергей Лаврова, передает «Царьград». Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они посредством Украины фактически объявили войну России и принимают в ней непосредственное участие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.