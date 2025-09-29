Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские самолеты

Президент Финляндии Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские БПЛА
Стубб заявил, что не отдаст приказ сбивать российские дроны
Президент Финляндии Александр Стубб не отдаст приказ сбивать российские дроны в случае их якобы нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщил сам финляндский лидер. По его словам, у Финляндии есть четкая процедура реагирования на подобные инциденты.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. URA.RU) решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол», — подчеркнул президент Финляндии в эфире телеканала CNN.

Ранее глава Финляндии Александр Стубб заявил, что государства, входящие в НАТО и Евросоюз, не ведут военных действий против России. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова главы МИД РФ Сергей Лаврова, передает «Царьград». Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил страны НАТО и ЕС в том, что они посредством Украины фактически объявили войну России и принимают в ней непосредственное участие.

