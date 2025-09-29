Мать напавшего на техникум в Архангельске не знала о планах сына

Мать подозреваемого в нападении на техникум в Архангельске Елена Корюкова не знала о планах своего сына. Об этом она сообщила в беседе с одним из telegram-каналов. По словам женщины, утром она видела сына, он не проявлял признаков тревоги и не жаловался на самочувствие.
«Я только что об этом узнала. Утром его видела, проблем никаких не было. Настроение нормальное было», — передает слова Елены Корюковой telegram-канал «Осторожно, новости». Женщина узнала о поступке сына из СМИ.
Утром 29 сентября в Архангельске студент, ранее отчисленный из местного образовательного учреждения, незаконно проник на территорию техникума. Он вооружился ножом и напал на сотрудников учебного заведения. В результате инцидента ранения получили преподаватель русского языка, социальный педагог, а также один из студентов. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Студенту грозит до 15 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.