Учитель находится в тяжелом состоянии после нападения на техникум

Нападавший нанес удары ножом двум педагогам
Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Учитель Татьяна Винокурова, пострадавшая при нападении на техникум в Архангельске, находится в тяжелом состоянии и сейчас проходит хирургическую операцию. Об этом пишет telegram-канал о происшествиях.

«Татьяна Винокурова, которую ранил 18-летний Артемий Корюков, сейчас находится на операции», — пишет telegram-канал «112». Еще одна преподавательница, Ольга Иванова, также получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.

Утром 29 сентября Корюков, ранее отчисленный из техникума в Архангельске, незаконно проник на территорию заведения. Напавший нанес ранения сразу двум сотрудникам образовательного учреждения. В данный момент Корюков задержан, на него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, о чем писал RT.

