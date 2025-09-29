Учитель находится в тяжелом состоянии после нападения на техникум

Учитель Татьяна Винокурова, пострадавшая при нападении на техникум в Архангельске, находится в тяжелом состоянии и сейчас проходит хирургическую операцию. Об этом пишет telegram-канал о происшествиях.
«Татьяна Винокурова, которую ранил 18-летний Артемий Корюков, сейчас находится на операции», — пишет telegram-канал «112». Еще одна преподавательница, Ольга Иванова, также получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.
Утром 29 сентября Корюков, ранее отчисленный из техникума в Архангельске, незаконно проник на территорию заведения. Напавший нанес ранения сразу двум сотрудникам образовательного учреждения. В данный момент Корюков задержан, на него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, о чем писал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.