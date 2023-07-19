Две трети челябинцев мечтают о садовых участках

«Авито»: 69% жителей Челябинска хотят стать садоводами

20 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Основные работники в саду женщины и люди старше 65 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди жителей Челябинска 69% мечтают о садовых участках. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», дача есть у большинства опрошенных компанией. «В ходе опроса выяснили, что 69% челябинцев мечтают о собственном дачном участке. При этом 39% имеют дачу в личной собственности или в собственности супруга, у 32% дача есть у родителей или близких родственников», — отметили в «Авито». У трети участников исследования своего загородного дома нет, но больше половины респондентов этой категории хотели бы его иметь. Пятая часть жителей без дачи запланировали покупку на ближайшее время. Чаще остальных о дачном участке задумывается молодежь. В возрастной группе 25—34 года по РФ таких 57%. Среди челябинцев работать на садовом участке предпочитают 43% опрошенных, большинство против. Но в категории тех, кто садом уже владеет, доля приверженцев труда выше — 65%. В основном работать хотят женщины (49%) и люди старше 65 лет (55%). Садово-огородные занятия оставляют равнодушными 16% челябинцев, а 12% и вовсе их не любят. Совокупно доли превышают 100%, поскольку респонденты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов. Из числа любителей 46% в качестве преимущества назвали физнагрузку, столько же — уверенность в полезности выращенного своими руками урожая. Еще 43% уверены, что садовые работы являются хорошим способом отдохнуть, для каждого пятого это способ сэкономить. За лето горожане готовы потратить на сад до 50 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди жителей Челябинска 69% мечтают о садовых участках. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», дача есть у большинства опрошенных компанией. «В ходе опроса выяснили, что 69% челябинцев мечтают о собственном дачном участке. При этом 39% имеют дачу в личной собственности или в собственности супруга, у 32% дача есть у родителей или близких родственников», — отметили в «Авито». У трети участников исследования своего загородного дома нет, но больше половины респондентов этой категории хотели бы его иметь. Пятая часть жителей без дачи запланировали покупку на ближайшее время. Чаще остальных о дачном участке задумывается молодежь. В возрастной группе 25—34 года по РФ таких 57%. Среди челябинцев работать на садовом участке предпочитают 43% опрошенных, большинство против. Но в категории тех, кто садом уже владеет, доля приверженцев труда выше — 65%. В основном работать хотят женщины (49%) и люди старше 65 лет (55%). Садово-огородные занятия оставляют равнодушными 16% челябинцев, а 12% и вовсе их не любят. Совокупно доли превышают 100%, поскольку респонденты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов. Из числа любителей 46% в качестве преимущества назвали физнагрузку, столько же — уверенность в полезности выращенного своими руками урожая. Еще 43% уверены, что садовые работы являются хорошим способом отдохнуть, для каждого пятого это способ сэкономить. За лето горожане готовы потратить на сад до 50 тысяч рублей.