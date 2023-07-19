Две трети челябинцев мечтают о садовых участках

Среди жителей Челябинска 69% мечтают о садовых участках. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», дача есть у большинства опрошенных компанией.
«В ходе опроса выяснили, что 69% челябинцев мечтают о собственном дачном участке. При этом 39% имеют дачу в личной собственности или в собственности супруга, у 32% дача есть у родителей или близких родственников», — отметили в «Авито».
У трети участников исследования своего загородного дома нет, но больше половины респондентов этой категории хотели бы его иметь. Пятая часть жителей без дачи запланировали покупку на ближайшее время.
Чаще остальных о дачном участке задумывается молодежь. В возрастной группе 25—34 года по РФ таких 57%. Среди челябинцев работать на садовом участке предпочитают 43% опрошенных, большинство против. Но в категории тех, кто садом уже владеет, доля приверженцев труда выше — 65%. В основном работать хотят женщины (49%) и люди старше 65 лет (55%). Садово-огородные занятия оставляют равнодушными 16% челябинцев, а 12% и вовсе их не любят. Совокупно доли превышают 100%, поскольку респонденты могли одновременно выбирать несколько вариантов ответов.
Из числа любителей 46% в качестве преимущества назвали физнагрузку, столько же — уверенность в полезности выращенного своими руками урожая. Еще 43% уверены, что садовые работы являются хорошим способом отдохнуть, для каждого пятого это способ сэкономить. За лето горожане готовы потратить на сад до 50 тысяч рублей.
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