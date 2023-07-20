Компания холдинга «К&Б» выставила претензии управляющей компании из-за потопа

Суд рассмотрит иск «Красного и белого» из-за потопа в магазине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания «Альфа-М», входящая в состав холдинга «Красное и белое», выставила претензии в адрес фирмы «Авилум» из-за потопа. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор рассмотрят в упрощенном порядке.

«ООО „Альфа-М“ обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Авилум“. Требует взыскать убытки, причиненные затоплением нежилого помещения», — отмечается в судебном документе.

Иск зарегистрирован в конце июня, до 21 июля ответчик должен предоставить отзыв на требования. Сумма претензий составила почти 657 тысяч рублей.

Пострадавшее от потопа здание располагается в Советском районе Челябинска. Помещение занимает цокольный этаж, где находится магазин торговой сети. Ответчик находится под управлением компании «ДЕЗ Калининского района». От комментариев стороны отказываются.