«Красное и белое» взыскивает убытки с челябинской фирмы

27 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Компания холдинга К&Б потребовала возместить понесенные убытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Альфа-М» (Москва), входящая в холдинг «Красное и белое», основанного Сергеем Студенниковым, потребовала от фирмы из Челябинска возмещения убытков на сотни тысяч рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, с ООО «Авилум» взыскивают почти 657 тысяч рублей. «Исковое заявление ООО „Альфа-М“ зарегистрировано 26 июня. Сумма исковых требований 656,8 тысячи рублей», — отмечено в картотеке арбитражных дел. Иск стал вторым в июне. В начале месяца «Альфа-М» подавал заявление с теми же требованиями, но документы вернули. При этом суд указал, что после устранения замечаний инициатор процесса может обратиться снова, что он и сделал. Первоначально суд отверг бумаги, указав, что поданный на бумажном носителе иск не подписан представителем стороны. Ответчиком выступила управляющая компания, которую администрирует ООО «ДЕЗ Калининского района». Организация является частью крупного холдинга, управляющего недвижимостью в Пензе, Волгограде, Волжском, Набережных Челнах, Московской области. При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам за комментарием. К моменту публикации ответов не последовало.

Компания «Альфа-М» (Москва), входящая в холдинг «Красное и белое», основанного Сергеем Студенниковым, потребовала от фирмы из Челябинска возмещения убытков на сотни тысяч рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, с ООО «Авилум» взыскивают почти 657 тысяч рублей. «Исковое заявление ООО „Альфа-М“ зарегистрировано 26 июня. Сумма исковых требований 656,8 тысячи рублей», — отмечено в картотеке арбитражных дел. Иск стал вторым в июне. В начале месяца «Альфа-М» подавал заявление с теми же требованиями, но документы вернули. При этом суд указал, что после устранения замечаний инициатор процесса может обратиться снова, что он и сделал. Первоначально суд отверг бумаги, указав, что поданный на бумажном носителе иск не подписан представителем стороны. Ответчиком выступила управляющая компания, которую администрирует ООО «ДЕЗ Калининского района». Организация является частью крупного холдинга, управляющего недвижимостью в Пензе, Волгограде, Волжском, Набережных Челнах, Московской области. При подготовке материала URA.RU обратилось к сторонам за комментарием. К моменту публикации ответов не последовало.