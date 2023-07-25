Тело военкора Журавлева спецбортом доставили в Екатеринбург

26 июля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Ростислава Журавлева похоронят 28 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тело погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине военкора Ростислава Журавлева доставили в Екатеринбург военным бортом утром 25 июля. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье Журавлева. По его словам, транспортировкой журналиста занимался депутат заксобрания от КПРФ Тарас Исаков, генерал-лейтенант в отставке — по слухам, имеющий связи в руководстве ДНР. «Да, это правда. Для меня честь и святая обязанность — помочь защитнику Отечества», — ответил на вопрос корреспондента Исаков. Церемония прощания с Журавлевым намечена на 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам. В зоне СВО Журавлев работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить Журавлева орденом Мужества.

Тело погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине военкора Ростислава Журавлева доставили в Екатеринбург военным бортом утром 25 июля. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье Журавлева. По его словам, транспортировкой журналиста занимался депутат заксобрания от КПРФ Тарас Исаков, генерал-лейтенант в отставке — по слухам, имеющий связи в руководстве ДНР. «Да, это правда. Для меня честь и святая обязанность — помочь защитнику Отечества», — ответил на вопрос корреспондента Исаков. Церемония прощания с Журавлевым намечена на 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам. В зоне СВО Журавлев работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить Журавлева орденом Мужества.