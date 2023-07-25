25 июля 2023

Тело военкора Журавлева спецбортом доставили в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислава Журавлева похоронят 28 июля Фото:

Тело погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине военкора Ростислава Журавлева доставили в Екатеринбург военным бортом утром 25 июля. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье Журавлева.

По его словам, транспортировкой журналиста занимался депутат заксобрания от КПРФ Тарас Исаков, генерал-лейтенант в отставке — по слухам, имеющий связи в руководстве ДНР. «Да, это правда. Для меня честь и святая обязанность — помочь защитнику Отечества», — ответил на вопрос корреспондента Исаков.

Церемония прощания с Журавлевым намечена на 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам. В зоне СВО Журавлев работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить Журавлева орденом Мужества.

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Тело погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине военкора Ростислава Журавлева доставили в Екатеринбург военным бортом утром 25 июля. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье Журавлева. По его словам, транспортировкой журналиста занимался депутат заксобрания от КПРФ Тарас Исаков, генерал-лейтенант в отставке — по слухам, имеющий связи в руководстве ДНР. «Да, это правда. Для меня честь и святая обязанность — помочь защитнику Отечества», — ответил на вопрос корреспондента Исаков. Церемония прощания с Журавлевым намечена на 28 июля. Его похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище. Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам. В зоне СВО Журавлев работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить Журавлева орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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