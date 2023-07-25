Челябинскому генералу МВД сообщили о криминогенной обстановке в регионе. Фото

26 июля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В первом полугодии 2023 года южноуральским полицейским удалось повысить показатели работы Фото: Илья Московец © URA.RU Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту Михаилу Скокову во время заседания коллегии, посвященное итогам работы за полугодие, доложили о криминогенной обстановке в регионе. С докладом выступил замначальника Главного управления — начальник полиции Игорь Белецкий. По его словам, во многом показатели работы ведомства превышают среднероссийские значения. «Удалось снизить преступность на 6,1%. раскрываемость составила 60,4%, что превышает среднероссийское значение. Ущерб от преступлений снизился на 29,5%. Количество преступлений против личности сократилось на 12,4, убийств и покушений на убийство — на 19,8%. На 15,4% стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью», — приводит слова Белецкого пресс-служба ведомства. Также Белецкий обратил внимание на снижение количества преступлений против собственности. Количество всех видов краж сократилось на 26,3%, в том числе на 37,3% — краж из квартир, на 30,9% — краж транспортных средств, на 34,5% — грабежей, на 8,2% — угонов. При этом раскрываемость хищений транспортных средств возросла и составила почти 77%, краж из квартир — 74%. В области раскрыто 94% грабежей, 99% разбойных нападений и 94% преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортным средством. Называя Челябинскую область приграничным регионом, Белецкий отметил, что за первое полугодие правоохранительными органами проведено свыше шести тысяч проверочных мероприятий по противодействию незаконной миграции, по результатам которых возбуждено более 620 уголовных дел и пресечено около 15,5 тысяч административных правонарушений. В два раза больше направлено представлений о запрете въезда иностранных граждан на территорию РФ, также вдвое больше иностранных граждан выдворено в административном порядке. «Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 2,9%, также на 19,6% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, и на 3,9% — по вине водителей. Вместе с тем, отмечена тревожная тенденция: в авариях пострадали 240 детей, девять из которых погибли, а значит профилактическая работа в этом направлении требует дальнейшего совершенствования. Всего подразделениями Госавтоинспекции в первом полугодии выявлено более 870 тысяч нарушений ПДД», — закончил доклад Белецкий. Михаил Скоков подвел итоги первого полугодия 2023 года Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту Михаилу Скокову во время заседания коллегии, посвященное итогам работы за полугодие, доложили о криминогенной обстановке в регионе. С докладом выступил замначальника Главного управления — начальник полиции Игорь Белецкий. По его словам, во многом показатели работы ведомства превышают среднероссийские значения. «Удалось снизить преступность на 6,1%. раскрываемость составила 60,4%, что превышает среднероссийское значение. Ущерб от преступлений снизился на 29,5%. Количество преступлений против личности сократилось на 12,4, убийств и покушений на убийство — на 19,8%. На 15,4% стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью», — приводит слова Белецкого пресс-служба ведомства. Также Белецкий обратил внимание на снижение количества преступлений против собственности. Количество всех видов краж сократилось на 26,3%, в том числе на 37,3% — краж из квартир, на 30,9% — краж транспортных средств, на 34,5% — грабежей, на 8,2% — угонов. При этом раскрываемость хищений транспортных средств возросла и составила почти 77%, краж из квартир — 74%. В области раскрыто 94% грабежей, 99% разбойных нападений и 94% преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортным средством. Называя Челябинскую область приграничным регионом, Белецкий отметил, что за первое полугодие правоохранительными органами проведено свыше шести тысяч проверочных мероприятий по противодействию незаконной миграции, по результатам которых возбуждено более 620 уголовных дел и пресечено около 15,5 тысяч административных правонарушений. В два раза больше направлено представлений о запрете въезда иностранных граждан на территорию РФ, также вдвое больше иностранных граждан выдворено в административном порядке. «Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 2,9%, также на 19,6% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, и на 3,9% — по вине водителей. Вместе с тем, отмечена тревожная тенденция: в авариях пострадали 240 детей, девять из которых погибли, а значит профилактическая работа в этом направлении требует дальнейшего совершенствования. Всего подразделениями Госавтоинспекции в первом полугодии выявлено более 870 тысяч нарушений ПДД», — закончил доклад Белецкий.