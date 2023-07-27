Хинштейн опроверг информацию, что депутаты должны согласовывать поездки в зону СВО с Минобороны

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутатам необходимо согласовывать с Минобороны РФ поездки в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Александр Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутам запретили посещать зону Спецоперации без согласия министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Александр Хинштейн не подтвердил нам информацию о том, что депутатам теперь необходимо согласовывать с Минобороны РФ свои поездки в зону спецоперации», — сообщил ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на источники в российском парламенте сообщило, что российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Для этого им необходимо получить согласие Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутам запретили посещать зону Спецоперации без согласия министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Александр Хинштейн не подтвердил нам информацию о том, что депутатам теперь необходимо согласовывать с Минобороны РФ свои поездки в зону спецоперации», — сообщил ТАСС. Ранее РБК со ссылкой на источники в российском парламенте сообщило, что российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Для этого им необходимо получить согласие Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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