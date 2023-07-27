Хинштейн опроверг информацию, что депутаты должны согласовывать поездки в зону СВО с Минобороны

Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутатам необходимо согласовывать с Минобороны РФ поездки в зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы Александр Хинштейн не подтвердил информацию о том, что депутам запретили посещать зону Спецоперации без согласия министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Александр Хинштейн не подтвердил нам информацию о том, что депутатам теперь необходимо согласовывать с Минобороны РФ свои поездки в зону спецоперации», — сообщил ТАСС.
Ранее РБК со ссылкой на источники в российском парламенте сообщило, что российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Для этого им необходимо получить согласие Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова.
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