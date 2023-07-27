РБК: депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Перед поездкой в зону СВО депутаты должны будут получить согласие Сергея Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Теперь для этого им необходимо получить согласие министра обороны РФ Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы», — написали в РБК со ссылкой на источники в российском парламенте.

Собеседник агентства уточнил, что несмотря на запрет посещения воинских частей, депутатам разрешается ездить в новые российские регионы для передачи помощи бойцам, встречаясь с ними на нейтральной территории.

По словам источника, причиной такого решения стал тот факт, что военным депутаты «устраивают PR-шоу в прифронтовой зоне». Другой собеседник заявил, что вопросы появились к тем, кто постоянно фотографируется рядом с российской военной техникой.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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Российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Теперь для этого им необходимо получить согласие министра обороны РФ Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова. «Посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы», — написали в РБК со ссылкой на источники в российском парламенте. Собеседник агентства уточнил, что несмотря на запрет посещения воинских частей, депутатам разрешается ездить в новые российские регионы для передачи помощи бойцам, встречаясь с ними на нейтральной территории. По словам источника, причиной такого решения стал тот факт, что военным депутаты «устраивают PR-шоу в прифронтовой зоне». Другой собеседник заявил, что вопросы появились к тем, кто постоянно фотографируется рядом с российской военной техникой. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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