РБК: депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу

Российским депутатам запретили посещать воинские части и подразделения в зоне спецоперации на Украине. Теперь для этого им необходимо получить согласие министра обороны РФ Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова.
«Посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы», — написали в РБК со ссылкой на источники в российском парламенте.
Собеседник агентства уточнил, что несмотря на запрет посещения воинских частей, депутатам разрешается ездить в новые российские регионы для передачи помощи бойцам, встречаясь с ними на нейтральной территории.
По словам источника, причиной такого решения стал тот факт, что военным депутаты «устраивают PR-шоу в прифронтовой зоне». Другой собеседник заявил, что вопросы появились к тем, кто постоянно фотографируется рядом с российской военной техникой.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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