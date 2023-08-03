В Свердловской области осудили экс-начальника миграционного отделения полиции

04 августа 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Суд назначил Дорониной штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карпинском городском суде (Свердловская область) огласили приговор Светлане Дорониной, которая 11 лет возглавляла отделение по вопросам миграции краснотурьинского отдела полиции. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. «21 марта 2023 года в отделение по вопросам миграции были доставлены три уроженца Таджикистана. Иностранцы работали без патента. Доронина вынесла постановление о привлечении иностранцев к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Согласно букве закона, к административной ответственности должен был быть привлечен и работодатель. Однако коммерсант отказался общаться с Дорониной. Тогда Доронина, используя свои служебные полномочия, внесла заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении. Доронину приговорили к штрафу в 50 000 рублей», — пишет «Вечерний Краснотурьинск». Трудовой патент — это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Его выдают тем, кому не нужна виза. Например, гражданам Азербайджана, Украины, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана. Исключение — граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Они могут устраиваться на работу в России без всяких разрешений, потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Карпинском городском суде (Свердловская область) огласили приговор Светлане Дорониной, которая 11 лет возглавляла отделение по вопросам миграции краснотурьинского отдела полиции. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. «21 марта 2023 года в отделение по вопросам миграции были доставлены три уроженца Таджикистана. Иностранцы работали без патента. Доронина вынесла постановление о привлечении иностранцев к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Согласно букве закона, к административной ответственности должен был быть привлечен и работодатель. Однако коммерсант отказался общаться с Дорониной. Тогда Доронина, используя свои служебные полномочия, внесла заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении. Доронину приговорили к штрафу в 50 000 рублей», — пишет «Вечерний Краснотурьинск». Трудовой патент — это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Его выдают тем, кому не нужна виза. Например, гражданам Азербайджана, Украины, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана. Исключение — граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Они могут устраиваться на работу в России без всяких разрешений, потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз.