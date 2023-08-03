03 августа 2023

В Свердловской области осудили экс-начальника миграционного отделения полиции

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Суд назначил Дорониной штраф в размере 50 тысяч рублей Фото:

В Карпинском городском суде (Свердловская область) огласили приговор Светлане Дорониной, которая 11 лет возглавляла отделение по вопросам миграции краснотурьинского отдела полиции. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

«21 марта 2023 года в отделение по вопросам миграции были доставлены три уроженца Таджикистана. Иностранцы работали без патента. Доронина вынесла постановление о привлечении иностранцев к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Согласно букве закона, к административной ответственности должен был быть привлечен и работодатель. Однако коммерсант отказался общаться с Дорониной. Тогда Доронина, используя свои служебные полномочия, внесла заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении. Доронину приговорили к штрафу в 50 000 рублей», — пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Трудовой патент — это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Его выдают тем, кому не нужна виза. Например, гражданам Азербайджана, Украины, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана. Исключение — граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Они могут устраиваться на работу в России без всяких разрешений, потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз.

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В Карпинском городском суде (Свердловская область) огласили приговор Светлане Дорониной, которая 11 лет возглавляла отделение по вопросам миграции краснотурьинского отдела полиции. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. «21 марта 2023 года в отделение по вопросам миграции были доставлены три уроженца Таджикистана. Иностранцы работали без патента. Доронина вынесла постановление о привлечении иностранцев к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Согласно букве закона, к административной ответственности должен был быть привлечен и работодатель. Однако коммерсант отказался общаться с Дорониной. Тогда Доронина, используя свои служебные полномочия, внесла заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении. Доронину приговорили к штрафу в 50 000 рублей», — пишет «Вечерний Краснотурьинск». Трудовой патент — это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Его выдают тем, кому не нужна виза. Например, гражданам Азербайджана, Украины, Узбекистана, Абхазии, Таджикистана. Исключение — граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Они могут устраиваться на работу в России без всяких разрешений, потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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