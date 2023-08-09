Куйвашев отметил заслуги вице-мэра и главы района знаком отличия Фото: Московец Илья © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова из так называемого «тюменского» политического клана и главу Ленинского района Элену Беруашвили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Церемония прошла днем 9 августа.

«За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области», — говорится в постановлении губернатора. Галямову присвоена третья степень, Беруашвили — вторая. У их шефа Алексея Орлова высшая первая.

Интересно, что даже более опытные коллеги Галямова по третьему этажу администрации такой регалии не имеют. Некоторые представители областного кабмина, по слухам, удивлены: награждение вице-мэра противоречит аппаратной традиции — он отвечает за стройки в Екатеринбурге только два года, с апреля 2021-го. До этого Галямов работал в структурах мэрии Москвы. В 2015—2016 годах он был замминистра строительства Свердловской области, а начиналась его карьера в Тюменской области и ХМАО.

К ключевым заслугам Галямова в статусе зама главы Екатеринбурга принято относить завершение мощных конфликтов между администрацией и местной гильдией строителей, а также существенное увеличение темпов строительства социальных и инфраструктурных проектов. Наиболее яркий из свежих примеров — строительство 120-го лицея за рекордные 11 месяцев. Это позволяет городу привлекать дополнительные миллиарды из федерального бюджета.

В какой-то момент влияние Галямова стало расти так, что Куйвашев начал периодически принимать его и без Орлова. Конечно, по согласованию с последним.

Беруашвили возглавляет Ленинский район с 2021 года. До назначения она была замом главы района по соцполитике.

Рустам Галямов (справа) стал пользоваться особым расположением губернатора Фото: читатель URA.RU