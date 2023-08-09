09 августа 2023

В Минфине предложили ограничить выплаты инвесторам

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, блокнот, руки
Из-за инвестиционной задолженности может вырасти долговая нагрузка на бюджеты регионов Фото:

В Министерстве финансов РФ предлагают на законодательном уровне ограничить затраты регионов на выплаты инвесторам. Об этом говорит первый заместитель министра Леонид Горнин в письме, направленном министрам финансов регионов.

«Предлагается на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых)», — сообщают «Ведомости».

В письме Горин отмечает, что из-за инвестиционной задолженности может вырасти долговая нагрузка на бюджеты регионов. Необходимо подготовить отчеты о суммах обязательств субъектов перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам. Также в ведомстве хотят установить потолок по размерам вознаграждений инвесторов за участие в госпроектах. Оплата не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%.

Ранее Минфин заявил, что Россия готова урегулировать ситуацию с «техническим» дефолтом по выплатам долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022». Несмотря на то что задержка была вызвана исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, ряд инвесторов рассматривает задержку как намеренную со стороны России.

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В Министерстве финансов РФ предлагают на законодательном уровне ограничить затраты регионов на выплаты инвесторам. Об этом говорит первый заместитель министра Леонид Горнин в письме, направленном министрам финансов регионов. «Предлагается на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых)», — сообщают «Ведомости». В письме Горин отмечает, что из-за инвестиционной задолженности может вырасти долговая нагрузка на бюджеты регионов. Необходимо подготовить отчеты о суммах обязательств субъектов перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам. Также в ведомстве хотят установить потолок по размерам вознаграждений инвесторов за участие в госпроектах. Оплата не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%. Ранее Минфин заявил, что Россия готова урегулировать ситуацию с «техническим» дефолтом по выплатам долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022». Несмотря на то что задержка была вызвана исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, ряд инвесторов рассматривает задержку как намеренную со стороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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