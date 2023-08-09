09 августа 2023

В аэропорту Челябинска пресекли незаконный ввоз продуктов из Таджикистана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, мед, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Чаще всего из Таджикистана пытались незаконно ввезти в регион мед и курт Фото:

В Челябинскую область пресекли незаконный ввоз 255 килограммов меда и 84 килограммов курта. Продукты из Таджикистана конфискованы таможенниками аэропорта Баландино, сообщили 10 августа URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С начала года сотрудники таможенного поста в аэропорту Баландино не дали ввезти в регион из Таджикистана 255 кг меда и 84 кг курта (кисломолочный продукт). Всего задержано около полутонны подобной продукции», — уточнили в пресс-службе.

За первых семь месяцев зафиксировано 283 факта по несоблюдению запретов и ограничений на ввоз товаров. Пассажиры самолетом пытались вывезти продукты без заводской упаковки и документов. И.о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев пояснил, что ввоз готовой продукции возможен только в упаковке с завода.

«Опасные с ветеринарно-санитарной точки зрения продукты без заводской упаковки запрещены к ввозу. Одному физлицу разрешен ввоз до пяти килограммов продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до пяти килограммов продуктов животного происхождения», — цитирует слова Алексеева пресс-служба.

В общей сложности пассажиры авиарейсов пытались ввезти в регион 339 кг меда и курта
В общей сложности пассажиры авиарейсов пытались ввезти в регион 339 кг меда и курта
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В Челябинскую область пресекли незаконный ввоз 255 килограммов меда и 84 килограммов курта. Продукты из Таджикистана конфискованы таможенниками аэропорта Баландино, сообщили 10 августа URA.RU в пресс-службе ведомства. «С начала года сотрудники таможенного поста в аэропорту Баландино не дали ввезти в регион из Таджикистана 255 кг меда и 84 кг курта (кисломолочный продукт). Всего задержано около полутонны подобной продукции», — уточнили в пресс-службе. За первых семь месяцев зафиксировано 283 факта по несоблюдению запретов и ограничений на ввоз товаров. Пассажиры самолетом пытались вывезти продукты без заводской упаковки и документов. И.о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев пояснил, что ввоз готовой продукции возможен только в упаковке с завода. «Опасные с ветеринарно-санитарной точки зрения продукты без заводской упаковки запрещены к ввозу. Одному физлицу разрешен ввоз до пяти килограммов продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до пяти килограммов продуктов животного происхождения», — цитирует слова Алексеева пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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