Пермские власти запланировали траты на поездки в машинах бизнес-класса

В салонах автомобилей обязательно наличие системы кондиционирования Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские власти оплатят услуги по перевозке пассажиров автомобилями бизнес-класса. На эти цели запланировано потратить 500 тысяч рублей. Соответствующий конкурс объявила краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия.

«Услуга по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом бизнес-класса, с водителем, по разовой заявке. Год выпуска — не более пяти лет на момент оказания услуг. Тип кузова — седан, общее количество посадочных мест не менее пяти, у автомобиля должно быть наличие системы кондиционирования салона или климат-контроля», — указано в техзадании к закупке в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе также сообщается, что машины должны быть чистыми как внутри, так и снаружи, в салоне не должно быть неприятных запахов. Водитель обязан иметь в наличии бесперебойную мобильную связь и знать информацию о пробках. К управлению автомобилями нельзя допускать лиц, имеющих судимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке автомобилями бизнес-класса объявил пермский минстрой. На эти цели чиновники запланировали потратить 1,2 млн рублей.