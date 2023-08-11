Свердловский бронетанковый завод массово ищет сотрудников

Бронетанковый ремонтный завод ищет сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» массово ищет сотрудников. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство и своевременную выплату заработной платы. Вакансии журналист URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 23 вакансии. Например, на предприятие требуется грузчик, а также другие специалисты:

Специалист по работе с персоналом;

Старший инженер по организации и нормированию труда;

Экономист по ценообразованию;

Начальник отдела АХО;

Бухгалтер;

Инженер по нормированию труда;

Уборщик производственных помещений;

Токарь-универсал;

Менеджер по закупкам и снабжению;

Главный технолог;

Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;

Слесарь-инструментальщик;

Механик-водитель.

ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок.

Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников. Комбинат осуществляет экспортные поставки в Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии. Предприятие предлагает компенсацию транспортных расходов иногородним. Всего завод разметил 63 вакансии.