Свердловский бронетанковый завод массово ищет сотрудников

В Екатеринбурге ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» массово ищет сотрудников. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.
Предприятие предлагает официальное трудоустройство и своевременную выплату заработной платы. Вакансии журналист URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 23 вакансии. Например, на предприятие требуется грузчик, а также другие специалисты:
- Специалист по работе с персоналом;
- Старший инженер по организации и нормированию труда;
- Экономист по ценообразованию;
- Начальник отдела АХО;
- Бухгалтер;
- Инженер по нормированию труда;
- Уборщик производственных помещений;
- Токарь-универсал;
- Менеджер по закупкам и снабжению;
- Главный технолог;
- Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;
- Слесарь-инструментальщик;
- Механик-водитель.
ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок.
Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников. Комбинат осуществляет экспортные поставки в Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии. Предприятие предлагает компенсацию транспортных расходов иногородним. Всего завод разметил 63 вакансии.
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