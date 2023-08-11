Свердловский бронетанковый завод массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72
Бронетанковый ремонтный завод ищет сотрудников Фото:

В Екатеринбурге ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» массово ищет сотрудников. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники.

Предприятие предлагает официальное трудоустройство и своевременную выплату заработной платы. Вакансии журналист URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 23 вакансии. Например, на предприятие требуется грузчик, а также другие специалисты:

  • Специалист по работе с персоналом;
  • Старший инженер по организации и нормированию труда;
  • Экономист по ценообразованию;
  • Начальник отдела АХО;
  • Бухгалтер;
  • Инженер по нормированию труда;
  • Уборщик производственных помещений;
  • Токарь-универсал;
  • Менеджер по закупкам и снабжению;
  • Главный технолог;
  • Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;
  • Слесарь-инструментальщик;
  • Механик-водитель.

ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок.

Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников. Комбинат осуществляет экспортные поставки в Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии. Предприятие предлагает компенсацию транспортных расходов иногородним. Всего завод разметил 63 вакансии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» массово ищет сотрудников. Предприятие специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники. Предприятие предлагает официальное трудоустройство и своевременную выплату заработной платы. Вакансии журналист URA.RU обнаружил на hh.ru. Всего предприятие разметило 23 вакансии. Например, на предприятие требуется грузчик, а также другие специалисты: ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод» выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок. Ранее URA.RU писало о том, что ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») ищет сотрудников. Комбинат осуществляет экспортные поставки в Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию, Турцию, а также страны СНГ и Балтии. Предприятие предлагает компенсацию транспортных расходов иногородним. Всего завод разметил 63 вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...