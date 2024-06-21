После рассмотрения материалов дела, московский суд вынес решение о продлении ареста экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 сентября. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме. О том, как проходило слушание и что просили адвокаты — в материале URA.RU.
Иванов прятал лицо от репортеров
Зал суда уже был заполнен журналистами, когда Иванова вели на слушание. Не желая попасть в объективы камер, главный фигурант попытался спрятать лицо за газетой. Однако быстро понял, что это бесполезно и отложил ее в сторону, пишет «Коммерсант».
Когда проходила процедура установки личности, судья задала вопрос о том, трудоустроен ли Иванов. В ответ он «грустно ответил», что на момент задержания занимал должность замминистра обороны, но теперь — нет.
Сейчас Иванов числится в «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Он был снят с должности уже спустя два дня после ареста — 26 апреля. Мотивировано это решение нарушением пункта о неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
В качестве поддержки экс-замминистра на слушании находилась его гражданская супруга Мария Китаева. Ей разрешили войти раньше журналистов.
Защита Тимура Иванова предложила отправить его под домашний арест
Апелляция на арест фигурантов слушалась при закрытых дверях — судья попросила прессу и родственников покинуть зал. После этого было вынесено решение о продлении ареста Иванова еще на три месяца.
Его адвокат просил судью перевести экс-замминистра под запрет определенных действий или домашний арест, предлагая для этого, как и прежде, загородный дом на Рублевке. Однако позже он сознался, что не стал предлагать за обвиняемого ни поручителей, ни залог, потому что считал это бессмысленным.
Сам Иванов решение о продлении ареста встретил беспристрастно, сцепив руки в замок. Эмоции он показал лишь когда его выводили из зала — напоследок ободряюще улыбнулся гражданской жене.
Следствие опасается, что экс-замглавы МО РФ Иванов сбежит от суда и следствия
Следствие мотивировало ходатайство о продлении ареста тем, что обвиняемый может скрыться, пишет «Коммерсант». Также, по версии следователей, есть вероятность, что Иванов может помешать расследованию, оказав давление на свидетелей или уничтожив доказательства.
Защита экс-замминистра апеллировала к тому, что данные утверждения голословны. Вновь были озвучены данные о многочисленных наградах и заслугах Иванова, но суд не изменил решение.
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