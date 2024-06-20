Аномально жаркая погода в Екатеринбурге бьет рекорды 20-го века

В Екатеринбурге вторая декада июня стала самой теплой за последние 60 лет. Средняя температура за данный период составила 23,9 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Вторая декада июня в городе стала самой теплой, как минимум, за последние шестьдесят лет, превысив показатели 1998 года со средней температурой 23,7 градуса. Средняя температура составила 23,9, что на 6,8 градуса выше климатической нормы за период», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
С 20 июня температура в Екатеринбурге начинает падать. В пятницу, 21 июня ночью обещают 18, днем 25 градусов. В субботу, 22 числа, ночью 18, днем 25. В воскресенье, 23 июня, ночью будет 16, днем 24. В понедельник, 24 июня, ожидается 16, днем 21. Во вторник, 25 июня, ночью 15, днем 17. В среду, 26 числа, прогнозируют ночью 12, днем 16.
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