Правительство поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержан правительством России. Положительный отзыв
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Законопроект подготовлен депутатами партии «Единая Россия». По словам главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.
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