Правительство поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

21 июня 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержан правительством России. Положительный отзыв опубликован в базе данных Госдумы России. Новость по теме Индексация работающим пенсионерам с 2025 года: что важно знать Законопроект подготовлен депутатами партии «Единая Россия». По словам главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержан правительством России. Положительный отзыв опубликован в базе данных Госдумы России. Законопроект подготовлен депутатами партии «Единая Россия». По словам главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.