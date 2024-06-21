Правительство поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек Фото:

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержан правительством России. Положительный отзыв опубликован в базе данных Госдумы России.

Новость по теме
Индексация работающим пенсионерам с 2025 года: что важно знать

Законопроект подготовлен депутатами партии «Единая Россия». По словам главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.

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Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержан правительством России. Положительный отзыв опубликован в базе данных Госдумы России. Законопроект подготовлен депутатами партии «Единая Россия». По словам главы фракции в Госдуме Владимира Васильева, закон в случае его принятия позволит улучшить благосостояние почти восьми миллионов человек. Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе. Благодаря ему пенсии начнут индексировать в феврале 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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