Танкисты на машине с челябинским двигателем ударили по складу боеприпасов ВСУ. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, танк, stock, т-72Б, т72Б
Огонь велся из закрытой позиции Фото:

Бойцы ударили по позициям противника и складу боеприпасов ВСУ на танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь произвели фугасными и осколочно-фугасными снарядами.

«Разведчики выявили позиции и склад боеприпасов противника. Для их уничтожения в указанный район отправились российские танкисты на Т-72Б3М. Они заняли закрытую огневую позицию и открыли огонь фугасными и осколочно-фугасными снарядами», — сообщили в военном ведомстве.

В бой вступили танкисты Западного военного округа. Огневой удар они нанесли по замаскированным укреплениям ВСУ. Корректировали стрельбу с помощью дрона. Позиции сменили после успешного выполнения боевой задачи.

Танк оснащен двигателем В-92С2Ф. Это четырехтактный V-образный дизельный танковый двигатель с турбонаддувом. Мощность составляет тысячу лошадиных сил. Танк базируется на модели Т-72, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой массовой боевой машины своей категории. Танк имеет решетчатые экраны, которые защищают от кумулятивных боеприпасов. Также установлена динамическая защита «Реликт». Т-72Б3М оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом. Способен обнаруживать цели на дистанции до пяти км.

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Бойцы ударили по позициям противника и складу боеприпасов ВСУ на танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь произвели фугасными и осколочно-фугасными снарядами. «Разведчики выявили позиции и склад боеприпасов противника. Для их уничтожения в указанный район отправились российские танкисты на Т-72Б3М. Они заняли закрытую огневую позицию и открыли огонь фугасными и осколочно-фугасными снарядами», — сообщили в военном ведомстве. В бой вступили танкисты Западного военного округа. Огневой удар они нанесли по замаскированным укреплениям ВСУ. Корректировали стрельбу с помощью дрона. Позиции сменили после успешного выполнения боевой задачи. Танк оснащен двигателем В-92С2Ф. Это четырехтактный V-образный дизельный танковый двигатель с турбонаддувом. Мощность составляет тысячу лошадиных сил. Танк базируется на модели Т-72, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой массовой боевой машины своей категории. Танк имеет решетчатые экраны, которые защищают от кумулятивных боеприпасов. Также установлена динамическая защита «Реликт». Т-72Б3М оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом. Способен обнаруживать цели на дистанции до пяти км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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