Танкисты на машине с челябинским двигателем ударили по складу боеприпасов ВСУ. Видео

15 августа 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Огонь велся из закрытой позиции Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бойцы ударили по позициям противника и складу боеприпасов ВСУ на танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь произвели фугасными и осколочно-фугасными снарядами. «Разведчики выявили позиции и склад боеприпасов противника. Для их уничтожения в указанный район отправились российские танкисты на Т-72Б3М. Они заняли закрытую огневую позицию и открыли огонь фугасными и осколочно-фугасными снарядами», — сообщили в военном ведомстве. В бой вступили танкисты Западного военного округа. Огневой удар они нанесли по замаскированным укреплениям ВСУ. Корректировали стрельбу с помощью дрона. Позиции сменили после успешного выполнения боевой задачи. Танк оснащен двигателем В-92С2Ф. Это четырехтактный V-образный дизельный танковый двигатель с турбонаддувом. Мощность составляет тысячу лошадиных сил. Танк базируется на модели Т-72, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой массовой боевой машины своей категории. Танк имеет решетчатые экраны, которые защищают от кумулятивных боеприпасов. Также установлена динамическая защита «Реликт». Т-72Б3М оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом. Способен обнаруживать цели на дистанции до пяти км. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ударили по позициям противника и складу боеприпасов ВСУ на танке Т-72Б3М с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, огонь произвели фугасными и осколочно-фугасными снарядами. «Разведчики выявили позиции и склад боеприпасов противника. Для их уничтожения в указанный район отправились российские танкисты на Т-72Б3М. Они заняли закрытую огневую позицию и открыли огонь фугасными и осколочно-фугасными снарядами», — сообщили в военном ведомстве. В бой вступили танкисты Западного военного округа. Огневой удар они нанесли по замаскированным укреплениям ВСУ. Корректировали стрельбу с помощью дрона. Позиции сменили после успешного выполнения боевой задачи. Танк оснащен двигателем В-92С2Ф. Это четырехтактный V-образный дизельный танковый двигатель с турбонаддувом. Мощность составляет тысячу лошадиных сил. Танк базируется на модели Т-72, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой массовой боевой машины своей категории. Танк имеет решетчатые экраны, которые защищают от кумулятивных боеприпасов. Также установлена динамическая защита «Реликт». Т-72Б3М оснащен многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» с автоматом сопровождения целей и тепловизионным каналом. Способен обнаруживать цели на дистанции до пяти км.