Глава Дагестана заявил о худшем исходе взрыва на АЗС в Махачкале

Меликов: спасатели героически предотвратили второй взрыв в Махачкале
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Благодаря героизму спасателей удалось сохранить жизни многих людей, заявил Меликов (архивное фото) Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Героизм сотрудников экстренных служб помог избежать возгорания и детонации еще одного резервуара с топливом на АЗС в Махачкале. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов.

«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он пообещал, что причины трагедии обязательно будут установлены, и справедливость восторжествует.

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Меликов поблагодарил руководство Чечни за бригады врачей, направленные в медицинские учреждения Махачкалы. Также глава Дагестана выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли или пострадали при трагедии.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. По последним данным МЧС, 27 человек погибло при происшествии, еще 102 пострадали. Меликов заявил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь.

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Героизм сотрудников экстренных служб помог избежать возгорания и детонации еще одного резервуара с топливом на АЗС в Махачкале. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он пообещал, что причины трагедии обязательно будут установлены, и справедливость восторжествует. Меликов поблагодарил руководство Чечни за бригады врачей, направленные в медицинские учреждения Махачкалы. Также глава Дагестана выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли или пострадали при трагедии. Взрыв на АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. По последним данным МЧС, 27 человек погибло при происшествии, еще 102 пострадали. Меликов заявил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь.
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