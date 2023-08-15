Глава Дагестана заявил о худшем исходе взрыва на АЗС в Махачкале Меликов: спасатели героически предотвратили второй взрыв в Махачкале 15 августа 2023 в 10:41 Размер текста - 17 + Благодаря героизму спасателей удалось сохранить жизни многих людей, заявил Меликов (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Героизм сотрудников экстренных служб помог избежать возгорания и детонации еще одного резервуара с топливом на АЗС в Махачкале. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале . Он пообещал, что причины трагедии обязательно будут установлены, и справедливость восторжествует. Новость по теме В Махачкале произошел взрыв на АЗС: что известно к этому часу Меликов поблагодарил руководство Чечни за бригады врачей, направленные в медицинские учреждения Махачкалы. Также глава Дагестана выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли или пострадали при трагедии. Взрыв на АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. По последним данным МЧС, 27 человек погибло при происшествии, еще 102 пострадали . Меликов заявил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. Героизм сотрудников экстренных служб помог избежать возгорания и детонации еще одного резервуара с топливом на АЗС в Махачкале. Об этом заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов. «Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он пообещал, что причины трагедии обязательно будут установлены, и справедливость восторжествует. Меликов поблагодарил руководство Чечни за бригады врачей, направленные в медицинские учреждения Махачкалы. Также глава Дагестана выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли или пострадали при трагедии. Взрыв на АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. По последним данным МЧС, 27 человек погибло при происшествии, еще 102 пострадали. Меликов заявил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям