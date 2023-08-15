Глава Дагестана оценил, как МЧС отработало во время взрыва в Махачкале

Глава Дагестана Меликов поблагодарил спасателей за работу при взрыве на АЗС

15 августа 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов поблагодарил экстренные службы за работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Оперативная Работа МЧС во время взрыва в Махачкале спасла много жизней. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Действия сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям и оперативная работа медицинских бригад спасли много жизней. Они отреагировали и сработали на высокую оценку», — сказал Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии, произошедшем ночью. Его слова передает telegram-канал пресс-службы главы региона. Меликов поблагодарил спасателей и медиков. Отдельно глава республики выразил благодарность неравнодушным гражданам, которые массово начали сдавать кровь и помогали на месте происшествия. Вечером 14 августа в Махачкале взорвалась автозаправка. В результате происшествия погибли 30 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС. URA.RU собрало всю информацию, известную о ЧП к этому часу в один материал.

Оперативная Работа МЧС во время взрыва в Махачкале спасла много жизней. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Действия сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям и оперативная работа медицинских бригад спасли много жизней. Они отреагировали и сработали на высокую оценку», — сказал Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии, произошедшем ночью. Его слова передает telegram-канал пресс-службы главы региона. Меликов поблагодарил спасателей и медиков. Отдельно глава республики выразил благодарность неравнодушным гражданам, которые массово начали сдавать кровь и помогали на месте происшествия. Вечером 14 августа в Махачкале взорвалась автозаправка. В результате происшествия погибли 30 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС. URA.RU собрало всю информацию, известную о ЧП к этому часу в один материал.