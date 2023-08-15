Свердловчанин похитил 2 млн рублей из банкомата в женской консультации

15 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Неизвестный был технически подкован и почти не оставил улик Фото: Московец Илья © URA.RU В Ревде (Свердловская область) неизвестный проник в здание женской консультации, в коридоре которой стоял банкомат, и с помощью автогена (аппарат для сварки, — прим. URA.RU) вскрыл банкомат. Оттуда он украл пять кассет с деньгами, общая сумма украденного — 2 млн рублей. «Грабитель пришел в здание женской консультации в городе Ревде рано утром 14 августа. Его целью был стоявший в коридоре банкомат. Для этого он сначала аккуратно отжал окно и открыл две пластиковые двери в регистратуре, заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию и с помощью автогена вскрыл банкомат, достав оттуда пять кассет с деньгами», — сообщает telegram-канал Shot. Неизвестный попытался стереть все свои следы, но оставил один — от обуви. Теперь похитителя ищут. Известно, что сигнал о незаконном проникновении поступил сотрудникам безопасности банка, но они не отреагировали. Следователи проверяют версию о возможном сговоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Ревде (Свердловская область) неизвестный проник в здание женской консультации, в коридоре которой стоял банкомат, и с помощью автогена (аппарат для сварки, — прим. URA.RU) вскрыл банкомат. Оттуда он украл пять кассет с деньгами, общая сумма украденного — 2 млн рублей. «Грабитель пришел в здание женской консультации в городе Ревде рано утром 14 августа. Его целью был стоявший в коридоре банкомат. Для этого он сначала аккуратно отжал окно и открыл две пластиковые двери в регистратуре, заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию и с помощью автогена вскрыл банкомат, достав оттуда пять кассет с деньгами», — сообщает telegram-канал Shot. Неизвестный попытался стереть все свои следы, но оставил один — от обуви. Теперь похитителя ищут. Известно, что сигнал о незаконном проникновении поступил сотрудникам безопасности банка, но они не отреагировали. Следователи проверяют версию о возможном сговоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».