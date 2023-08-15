Свердловчанин похитил 2 млн рублей из банкомата в женской консультации

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Городские зарисовки. Екатеринбург, банкомат, экономика, финансы, деньги, пачка денег, купюры, получка, банковский перевод, платеж, банковский терминал, взнос, купюроприемник
Неизвестный был технически подкован и почти не оставил улик Фото:

В Ревде (Свердловская область) неизвестный проник в здание женской консультации, в коридоре которой стоял банкомат, и с помощью автогена (аппарат для сварки, — прим. URA.RU) вскрыл банкомат. Оттуда он украл пять кассет с деньгами, общая сумма украденного — 2 млн рублей.

«Грабитель пришел в здание женской консультации в городе Ревде рано утром 14 августа. Его целью был стоявший в коридоре банкомат. Для этого он сначала аккуратно отжал окно и открыл две пластиковые двери в регистратуре, заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию и с помощью автогена вскрыл банкомат, достав оттуда пять кассет с деньгами», — сообщает telegram-канал Shot.

Неизвестный попытался стереть все свои следы, но оставил один — от обуви. Теперь похитителя ищут. Известно, что сигнал о незаконном проникновении поступил сотрудникам безопасности банка, но они не отреагировали. Следователи проверяют версию о возможном сговоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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В Ревде (Свердловская область) неизвестный проник в здание женской консультации, в коридоре которой стоял банкомат, и с помощью автогена (аппарат для сварки, — прим. URA.RU) вскрыл банкомат. Оттуда он украл пять кассет с деньгами, общая сумма украденного — 2 млн рублей. «Грабитель пришел в здание женской консультации в городе Ревде рано утром 14 августа. Его целью был стоявший в коридоре банкомат. Для этого он сначала аккуратно отжал окно и открыл две пластиковые двери в регистратуре, заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию и с помощью автогена вскрыл банкомат, достав оттуда пять кассет с деньгами», — сообщает telegram-канал Shot. Неизвестный попытался стереть все свои следы, но оставил один — от обуви. Теперь похитителя ищут. Известно, что сигнал о незаконном проникновении поступил сотрудникам безопасности банка, но они не отреагировали. Следователи проверяют версию о возможном сговоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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