Свердловчанин похитил 2 млн рублей из банкомата в женской консультации

В Ревде (Свердловская область) неизвестный проник в здание женской консультации, в коридоре которой стоял банкомат, и с помощью автогена (аппарат для сварки, — прим. URA.RU) вскрыл банкомат. Оттуда он украл пять кассет с деньгами, общая сумма украденного — 2 млн рублей.
«Грабитель пришел в здание женской консультации в городе Ревде рано утром 14 августа. Его целью был стоявший в коридоре банкомат. Для этого он сначала аккуратно отжал окно и открыл две пластиковые двери в регистратуре, заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию и с помощью автогена вскрыл банкомат, достав оттуда пять кассет с деньгами», — сообщает telegram-канал Shot.
Неизвестный попытался стереть все свои следы, но оставил один — от обуви. Теперь похитителя ищут. Известно, что сигнал о незаконном проникновении поступил сотрудникам безопасности банка, но они не отреагировали. Следователи проверяют версию о возможном сговоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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