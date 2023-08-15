ХМАО и Тюменская область стали лучшими продавцами на международном рынке

Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по результатам экспортной деятельности. Итоги всероссийской премии «Экспортер года» озвучили в пресс-службе российского экспортного центра.
«Победителями всероссийской премии „Экспортер года“ из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лидерами УрФО по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области и ХМАО», — передает ТАСС.
Среди лучших оказались компании, которые предоставляют услуги в сфере IT и туризма. Также среди лидеров много предприятий, занимающихся сельским хозяйством и промышленностью.
Премия «Экспортер года» организована правительством РФ. Она вручается компаниям и предпринимателям, которые достигли высоких результатов на экспортном рынке.
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