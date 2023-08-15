ХМАО и Тюменская область стали лучшими продавцами на международном рынке

Лидерами экспорта по УрФО стали ХМАО и Тюменская область

16 августа 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Лучшими признаны предприятия, занимающиеся промышленностью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по результатам экспортной деятельности. Итоги всероссийской премии «Экспортер года» озвучили в пресс-службе российского экспортного центра. «Победителями всероссийской премии „Экспортер года“ из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лидерами УрФО по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области и ХМАО», — передает ТАСС. Среди лучших оказались компании, которые предоставляют услуги в сфере IT и туризма. Также среди лидеров много предприятий, занимающихся сельским хозяйством и промышленностью. Премия «Экспортер года» организована правительством РФ. Она вручается компаниям и предпринимателям, которые достигли высоких результатов на экспортном рынке.

Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по результатам экспортной деятельности. Итоги всероссийской премии «Экспортер года» озвучили в пресс-службе российского экспортного центра. «Победителями всероссийской премии „Экспортер года“ из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лидерами УрФО по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области и ХМАО», — передает ТАСС. Среди лучших оказались компании, которые предоставляют услуги в сфере IT и туризма. Также среди лидеров много предприятий, занимающихся сельским хозяйством и промышленностью. Премия «Экспортер года» организована правительством РФ. Она вручается компаниям и предпринимателям, которые достигли высоких результатов на экспортном рынке.