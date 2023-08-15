15 августа 2023

ХМАО и Тюменская область стали лучшими продавцами на международном рынке

Лидерами экспорта по УрФО стали ХМАО и Тюменская область
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тюмени. Пермь, промышленность, антипинский нпз, нпз, нефтеперерабатывающий завод
Лучшими признаны предприятия, занимающиеся промышленностью Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по результатам экспортной деятельности. Итоги всероссийской премии «Экспортер года» озвучили в пресс-службе российского экспортного центра.

«Победителями всероссийской премии „Экспортер года“ из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лидерами УрФО по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области и ХМАО», — передает ТАСС.

Среди лучших оказались компании, которые предоставляют услуги в сфере IT и туризма. Также среди лидеров много предприятий, занимающихся сельским хозяйством и промышленностью.

Премия «Экспортер года» организована правительством РФ. Она вручается компаниям и предпринимателям, которые достигли высоких результатов на экспортном рынке.

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Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область стали лидерами в Уральском федеральном округе (УрФО) по результатам экспортной деятельности. Итоги всероссийской премии «Экспортер года» озвучили в пресс-службе российского экспортного центра. «Победителями всероссийской премии „Экспортер года“ из Уральского федерального округа (УрФО) стали 33 компании в 17 номинациях. Лидерами УрФО по экспортным результатам стали Свердловская, Тюменская области и ХМАО», — передает ТАСС. Среди лучших оказались компании, которые предоставляют услуги в сфере IT и туризма. Также среди лидеров много предприятий, занимающихся сельским хозяйством и промышленностью. Премия «Экспортер года» организована правительством РФ. Она вручается компаниям и предпринимателям, которые достигли высоких результатов на экспортном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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