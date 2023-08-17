Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп пенсионерки. Фото

18 августа 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, женщина выпала из окна Фото: Размик Закарян © URA.RU Под окнами многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, женщина выпала с балкона. «По предварительным данным, женщина упала с высоты. Об этом говорит характер травм. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине стало плохо, когда она находилась на балконе своей квартиры. Падение было случайным. На момент смерти ей было 84 года. В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места инцидента. В комментариях пользователи указывают, что женщину обнаружили под окнами дома №33А по улице 50-летия ВЛКСМ. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. На место инцидента выехали правоохранительные органы Фото: группа «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» https://vk.com/chel4m3?z=photo-62534457_457491979%2Falbum-62534457_00%2Frev

Под окнами многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, женщина выпала с балкона. «По предварительным данным, женщина упала с высоты. Об этом говорит характер травм. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине стало плохо, когда она находилась на балконе своей квартиры. Падение было случайным. На момент смерти ей было 84 года. В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места инцидента. В комментариях пользователи указывают, что женщину обнаружили под окнами дома №33А по улице 50-летия ВЛКСМ. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.