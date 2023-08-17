Под окнами многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, женщина выпала с балкона.
«По предварительным данным, женщина упала с высоты. Об этом говорит характер травм. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, женщине стало плохо, когда она находилась на балконе своей квартиры. Падение было случайным. На момент смерти ей было 84 года.
В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места инцидента. В комментариях пользователи указывают, что женщину обнаружили под окнами дома №33А по улице 50-летия ВЛКСМ.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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