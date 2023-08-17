17 августа 2023

Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
По предварительным данным, женщина выпала из окна Фото:

Под окнами многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, женщина выпала с балкона.

«По предварительным данным, женщина упала с высоты. Об этом говорит характер травм. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщине стало плохо, когда она находилась на балконе своей квартиры. Падение было случайным. На момент смерти ей было 84 года.

В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места инцидента. В комментариях пользователи указывают, что женщину обнаружили под окнами дома №33А по улице 50-летия ВЛКСМ.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

На место инцидента выехали правоохранительные органы
На место инцидента выехали правоохранительные органы
Фото:

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Под окнами многоэтажки в Металлургическом районе Челябинска нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, женщина выпала с балкона. «По предварительным данным, женщина упала с высоты. Об этом говорит характер травм. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине стало плохо, когда она находилась на балконе своей квартиры. Падение было случайным. На момент смерти ей было 84 года. В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места инцидента. В комментариях пользователи указывают, что женщину обнаружили под окнами дома №33А по улице 50-летия ВЛКСМ. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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