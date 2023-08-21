21 августа 2023

Екатеринбургские силовики устроили облаву на иностранцев. Фото

В Екатеринбурге на овощебазе ОМОН задержал иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге силовики задержали иностранцев
В Екатеринбурге силовики задержали иностранцев Фото:

В Екатеринбурге на овощной базе по адресу Комсомольская, 71а сотрудники ОМОН задержали иностранцев. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Проезжал мимо овощебазы на Комсомольской. На месте работает ОМОН. Иностранцев поставили лицом к забору», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на овощной базе по адресу Комсомольская, 71а сотрудники ОМОН задержали иностранцев. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Проезжал мимо овощебазы на Комсомольской. На месте работает ОМОН. Иностранцев поставили лицом к забору», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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