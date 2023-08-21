В Екатеринбурге силовики задержали иностранцев
В Екатеринбурге на овощной базе по адресу Комсомольская, 71а сотрудники ОМОН задержали иностранцев. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Проезжал мимо овощебазы на Комсомольской. На месте работает ОМОН. Иностранцев поставили лицом к забору», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
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