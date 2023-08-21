Екатеринбургские силовики устроили облаву на иностранцев. Фото В Екатеринбурге на овощебазе ОМОН задержал иностранцев 22 августа 2023 в 11:00 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге силовики задержали иностранцев Фото: Размик Закарян В Екатеринбурге на овощной базе по адресу Комсомольская, 71а сотрудники ОМОН задержали иностранцев. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Проезжал мимо овощебазы на Комсомольской. На месте работает ОМОН. Иностранцев поставили лицом к забору», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось. Фото: Размик Закарян В Екатеринбурге на овощной базе по адресу Комсомольская, 71а сотрудники ОМОН задержали иностранцев. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Проезжал мимо овощебазы на Комсомольской. На месте работает ОМОН. Иностранцев поставили лицом к забору», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям