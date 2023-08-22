Спасатели всю ночь искали в челябинских лесах грибников. Фото

Спасатели всю ночь искали в челябинских лесах семью грибников

23 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

В поисках грибов люди нередко рискуют своими жизнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области всю ночь 23 августа искали в лесах семью грибников из Чебаркуля. Вывести из леса их удалось только в пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона. «Днем 22 августа семья из Чебаркуля с двумя детьми-подростками выехала за город и отправилась собирать грибы. В лесу люди заблудились, некоторое время пытались самостоятельно выйти назад. Только ближе к полуночи, когда стемнело и начался дождь, они позвонили на телефон 112. К трем часам ночи спасатели обнаружили заблудившихся, а в пять утра завершили поисково-спасательные работы», — заявили в ведомстве. В тот же день 72-летний челябинец, имеющий инвалидность, на электричке выехал за город и пошел собирать грибы. Он сбился с пути и оказался на болоте. Инвалидность, перенесенный инсульт и резко ухудшившаяся погода едва не стали для него фатальными. Мужчина позвонил спасателям, которые обнаружили лежавшего в воде пенсионера в полвторого ночи. Они передали его сотрудникам скорой помощи, которые поместили мужчину в стационар. Всего за неполные сутки сотрудниками ПСС региона были найдены и выведены из леса семь человек, в том числе двое детей. Спасатели нашли потерявшихся люди глубокой ночью Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области всю ночь 23 августа искали в лесах семью грибников из Чебаркуля. Вывести из леса их удалось только в пять часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона. «Днем 22 августа семья из Чебаркуля с двумя детьми-подростками выехала за город и отправилась собирать грибы. В лесу люди заблудились, некоторое время пытались самостоятельно выйти назад. Только ближе к полуночи, когда стемнело и начался дождь, они позвонили на телефон 112. К трем часам ночи спасатели обнаружили заблудившихся, а в пять утра завершили поисково-спасательные работы», — заявили в ведомстве. В тот же день 72-летний челябинец, имеющий инвалидность, на электричке выехал за город и пошел собирать грибы. Он сбился с пути и оказался на болоте. Инвалидность, перенесенный инсульт и резко ухудшившаяся погода едва не стали для него фатальными. Мужчина позвонил спасателям, которые обнаружили лежавшего в воде пенсионера в полвторого ночи. Они передали его сотрудникам скорой помощи, которые поместили мужчину в стационар. Всего за неполные сутки сотрудниками ПСС региона были найдены и выведены из леса семь человек, в том числе двое детей.