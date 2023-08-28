Пермяк обокрал пенсионера под предлогом вызова такси

Похититель денег с банковского счета признал вину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ранее судимый 47-летний житель Чернушки (Пермский край) украл у собутыльника 57 тысяч рублей с банковской карты. Он попросил у доверчивого 72-летнего пенсионера денег на поездку на такси. Тот сообщил ему пин-код карты. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по факту кражи.

«Стражи порядка выяснили, что потерпевший в ходе распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной давал ему свою банковскую карту и сообщал пин-код для покупки очередной порции алкоголя. Затем новый приятель попросил у пенсионера карту, чтобы снять деньги на оплату такси», — говорится в сообщении. Собутыльник дошел до ближайшего банкомата и снял с карты 57 тысяч рублей.

Пенсионер обнаружил уведомление о списании денег. Он заблокировал карту и обратился в полицию. Похитителем оказался судимый местный житель 47 лет. Он признал вину. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.