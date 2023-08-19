В Москве эвакуировали научный центр из-за пожара

В центре акушерства и гинекологии случилось возгорание (архивное фото)
В научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве случилось возгорание. В здании объявлена эвакуация. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве. В здании наблюдается задымление», — говорится в публикации. В здании объявлена эвакуация. На данный момент центр покинули около 100 человек.
Корреспондент URA.RU позвонил в информационный центр организации. Там ответили, что им не поступала информация о возгорании. Корреспондент также отправил запрос в ГУ МЧС России по Москве.
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