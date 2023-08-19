В Москве эвакуировали научный центр из-за пожара

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
В центре акушерства и гинекологии случилось возгорание (архивное фото) Фото:

В научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве случилось возгорание. В здании объявлена эвакуация. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве. В здании наблюдается задымление», — говорится в публикации. В здании объявлена эвакуация. На данный момент центр покинули около 100 человек.

Корреспондент URA.RU позвонил в информационный центр организации. Там ответили, что им не поступала информация о возгорании. Корреспондент также отправил запрос в ГУ МЧС России по Москве.

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В научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве случилось возгорание. В здании объявлена эвакуация. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве. В здании наблюдается задымление», — говорится в публикации. В здании объявлена эвакуация. На данный момент центр покинули около 100 человек. Корреспондент URA.RU позвонил в информационный центр организации. Там ответили, что им не поступала информация о возгорании. Корреспондент также отправил запрос в ГУ МЧС России по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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