В Москве эвакуировали научный центр из-за пожара

19 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

В центре акушерства и гинекологии случилось возгорание (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве случилось возгорание. В здании объявлена эвакуация. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве. В здании наблюдается задымление», — говорится в публикации. В здании объявлена эвакуация. На данный момент центр покинули около 100 человек. Корреспондент URA.RU позвонил в информационный центр организации. Там ответили, что им не поступала информация о возгорании. Корреспондент также отправил запрос в ГУ МЧС России по Москве.

В научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве случилось возгорание. В здании объявлена эвакуация. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пожар в научном центре акушерства и гинекологии на улице Академика Опарина в Москве. В здании наблюдается задымление», — говорится в публикации. В здании объявлена эвакуация. На данный момент центр покинули около 100 человек. Корреспондент URA.RU позвонил в информационный центр организации. Там ответили, что им не поступала информация о возгорании. Корреспондент также отправил запрос в ГУ МЧС России по Москве.