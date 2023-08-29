В Камерном театре покажут пьесу о падении челябинского метеорита

В ноябре Камерный театр в Челябинске покажет премьеру о событиях, связанных с падением метеорита в регионе в феврале 2013 года. Об этом 30 августа рассказал директор театра Павел Михайлов на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».
«В ноябре состоится премьера спектакля, основанного на событиях, связанных с падением челябинского метеорита. Пьеса специально написана для нашего театра. Рабочее название — „Вроде легче“. Это лирическая история, срежиссированная Олегом Хаповым», — уточнил Михайлов.
Новый сезон в Камерном театре начнется 14 сентября с экспериментальной постановки по мотивам трагедии Гамлета «Убивая Гонзаго». Также 10 октября стартует фестиваль «Камерата». Ближе к Новому году запланирован новый детский интерактивный спектакль.
На Челябинскую область метеорит упал 15 февраля 2013 года. В областном краеведческом музее хранится самый большой осколок. В память о событии стали выпускать сувениры. Метеориту дали имя «Челябинск».
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