29 августа 2023

В Камерном театре покажут пьесу о падении челябинского метеорита

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорит, возвращение недостающего фрагмента в Челябинский краеведческий музей. Челябинск, метеорит
Пьеса основана на событиях, связанных с падением челябинского метеорита Фото:

В ноябре Камерный театр в Челябинске покажет премьеру о событиях, связанных с падением метеорита в регионе в феврале 2013 года. Об этом 30 августа рассказал директор театра Павел Михайлов на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

«В ноябре состоится премьера спектакля, основанного на событиях, связанных с падением челябинского метеорита. Пьеса специально написана для нашего театра. Рабочее название — „Вроде легче“. Это лирическая история, срежиссированная Олегом Хаповым», — уточнил Михайлов.

Новый сезон в Камерном театре начнется 14 сентября с экспериментальной постановки по мотивам трагедии Гамлета «Убивая Гонзаго». Также 10 октября стартует фестиваль «Камерата». Ближе к Новому году запланирован новый детский интерактивный спектакль.

На Челябинскую область метеорит упал 15 февраля 2013 года. В областном краеведческом музее хранится самый большой осколок. В память о событии стали выпускать сувениры. Метеориту дали имя «Челябинск».

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В ноябре Камерный театр в Челябинске покажет премьеру о событиях, связанных с падением метеорита в регионе в феврале 2013 года. Об этом 30 августа рассказал директор театра Павел Михайлов на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс». «В ноябре состоится премьера спектакля, основанного на событиях, связанных с падением челябинского метеорита. Пьеса специально написана для нашего театра. Рабочее название — „Вроде легче“. Это лирическая история, срежиссированная Олегом Хаповым», — уточнил Михайлов. Новый сезон в Камерном театре начнется 14 сентября с экспериментальной постановки по мотивам трагедии Гамлета «Убивая Гонзаго». Также 10 октября стартует фестиваль «Камерата». Ближе к Новому году запланирован новый детский интерактивный спектакль. На Челябинскую область метеорит упал 15 февраля 2013 года. В областном краеведческом музее хранится самый большой осколок. В память о событии стали выпускать сувениры. Метеориту дали имя «Челябинск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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