В свердловском минздраве ответили отцу Миши Бахтина со СМА после пикета у Кремля. Фото

Свердловский минздрав собрал пресс-конференцию из-за пикета отца Миши Бахтина со СМА

30 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Минздрав собрал пресс-конференцию после новости о том, что отец Миши Бахтина вышел на пикет у стен Кремля Фото: Московец Илья © URA.RU Препарат «Спинраза» для трехлетнего Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга уже закуплен, но передать его родителям без решения федерального центра местные врачи не могут. Они боятся менять лечение — до этого Мише ставили препарат «Золгенсма», и доказательств безопасного использования его вместе со «Спинразой» нет. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы областного минздрава Елена Чадова, передает корреспондент URA.RU. «Мы понимаем, что региональные врачи без решения федерального центра не могут проводить лечение. Если специалисты федерального центра скажут — да, мы это сделаем незамедлительно. Мы хотим, чтобы ребенок получил качественную терапию, это важно для всех нас», — отметила Чадова. Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, в свою очередь, добавил, что именно лечащий врач несет ответственность за правильное назначение препарата. «Поэтому мы наверное не имеем права назначать препараты вне инструкции», — отметил он. Представители минздрава провели пресс-конференцию после новости о том, что отец Миши Бахтина вышел на пикет на Красной площади и был задержан там сотрудниками полиции. Мужчина просил президента России Владимира Путина предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам». Препарат «Спинраза» для Миши же закупили Фото: Московец Илья © URA.RU

Препарат «Спинраза» для трехлетнего Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга уже закуплен, но передать его родителям без решения федерального центра местные врачи не могут. Они боятся менять лечение — до этого Мише ставили препарат «Золгенсма», и доказательств безопасного использования его вместе со «Спинразой» нет. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы областного минздрава Елена Чадова, передает корреспондент URA.RU. «Мы понимаем, что региональные врачи без решения федерального центра не могут проводить лечение. Если специалисты федерального центра скажут — да, мы это сделаем незамедлительно. Мы хотим, чтобы ребенок получил качественную терапию, это важно для всех нас», — отметила Чадова. Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, в свою очередь, добавил, что именно лечащий врач несет ответственность за правильное назначение препарата. «Поэтому мы наверное не имеем права назначать препараты вне инструкции», — отметил он. Представители минздрава провели пресс-конференцию после новости о том, что отец Миши Бахтина вышел на пикет на Красной площади и был задержан там сотрудниками полиции. Мужчина просил президента России Владимира Путина предоставить смертельно больному сыну препарат «Рисдиплам».