Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визит на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, где делают танки, вспомнил трудности, с которыми столкнулось предприятие. О них он рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Мы помним совещание в этом помещении [на предприятии] два года назад, тогда все только начиналось. Было сложно, производственные и кооперационные связи не были выстроены, приходилось разбираться с поставщиками. Хорошо, что это преодолено», — отметил Медведев и поблагодарил коллектив за упорный труд. Также он нацелил сотрудников предприятия на то, что впереди еще много работы.
О том, что Медведев посетит предприятие, URA.RU сообщило 21 ноября. В планах у него также был разговор с губернатором Евгением Куйвашевым по набору контрактников (он возглавляет комиссию по этому направлению в Совбезе). Медведева сопровождают уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и глава региона.
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